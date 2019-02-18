Сколько украинцев переживало тяжелые жизненные ситуации в 2018 году

В течение прошлого года 52% украинских респондентов пережило какую-то стрессовую ситуацию.

Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2017 годом (53%), говорится в социологическом исследовании Киевского международного института социологии.

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Они обнаружили уменьшение суммарной доли респондентов, которые чувствовали свою беспомощность и теряли веру в себя (17% в 2018 против 21% в 2017), а также тех, кому пришлось потерять работу и оказаться без средств для существования (11% против 15%).

Тех, кто в течение всего года не переживал ни одной стрессовой ситуации в 2018 году уменьшилось на 4% – до 38%.

Отмечается, что чаще всего украинцы переживали восемь видов стрессовых ситуаций.



Стрессовые ситуации украинцев в 2018 году

В сравнении с "довоенным" 2013 годом значительно снизилось только количество опрошенных, которые вообще не переживали стрессовых ситуаций – (48% в 2013 против 38% – в 2018 году).

Опрос проводился 30 ноября – 14 декабря 2018 года во всех регионах Украины, кроме АР Крым и оккупированной части Донбасса. В нем приняли участие 2034 респондента в возрасте от 18 лет.

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