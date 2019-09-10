Сколько украинцев с ВИЧ живут полноценной жизнью

По состоянию на июнь 2019 года почти 95% пациентов, принимающих антиретровирусную терапию (АРТ), имеют неопределяемый уровень вирусной нагрузки. Это 101 483 человека, живущие с ВИЧ в Украине.

Эти люди достигли неопределяемого уровня вирусной нагрузки, а следовательно могут жить полноценной жизнью: рожать здоровых детей и не передавать вирус другим, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

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За 4 года количество выявленных ВИЧ-позитивных людей, принимающих АРТ, увеличилось почти вдвое: с 60 до 107 тысяч. При этом еще больший процент из них достиг неопределяемого уровня вирусной нагрузки.

Неопределяемый уровень вирусной нагрузки – что это? Это состояние ВИЧ-положительного человека, при котором количество вирусных частиц в крови ниже порога чувствительности тестов к вирусу – менее 40 РНК копий в 1 миллилитре крови. Мировые исследования доказали, что неопределяемый уровень вирусной нагрузки останавливает разрушение иммунной системы человека и заражение ВИЧ, ведь количества вируса в крови инфицированного человека недостаточно для передачи вируса другому человеку. Если неопределяемый уровень будет сохраняться в течение 6 месяцев, от такого человека практически невозможно будет заразиться ВИЧ половым путем.

Достичь уровня неопределяемой вирусной нагрузки или так называемой формулы U = U (англ. Undetectable = untransmittable – не определяется = не передается) возможно только при условии ежедневного приема АРТ. АРТ-препараты не способны вылечить ВИЧ и вывести вирус из организма, но они эффективно препятствуют размножению вируса.



Терапию против ВИЧ нельзя прекращать

Медики отмечают, что даже при достижении этого состояния прекращать терапию категорически запрещено – без ежедневного приема лекарств вирус снова начнет размножаться и получит устойчивость к препаратам предыдущей схемы лечения, которые принимал пациент.

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