Сколько украинцев с ВИЧ живут полноценной жизнью

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Люди с ВИЧ могут жить полноценной жизнью
Люди с ВИЧ могут жить полноценной жизнью / pixabay.com

По состоянию на июнь 2019 года почти 95% пациентов, принимающих антиретровирусную терапию (АРТ), имеют неопределяемый уровень вирусной нагрузки. Это 101 483 человека, живущие с ВИЧ в Украине.

Эти люди достигли неопределяемого уровня вирусной нагрузки, а следовательно могут жить полноценной жизнью: рожать здоровых детей и не передавать вирус другим, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

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За 4 года количество выявленных ВИЧ-позитивных людей, принимающих АРТ, увеличилось почти вдвое: с 60 до 107 тысяч. При этом еще больший процент из них достиг неопределяемого уровня вирусной нагрузки.

 
Неопределяемый уровень вирусной нагрузки – что это?
Это состояние ВИЧ-положительного человека, при котором количество вирусных частиц в крови ниже порога чувствительности тестов к вирусу – менее 40 РНК копий в 1 миллилитре крови. Мировые исследования доказали, что неопределяемый уровень вирусной нагрузки останавливает разрушение иммунной системы человека и заражение ВИЧ, ведь количества вируса в крови инфицированного человека недостаточно для передачи вируса другому человеку. Если неопределяемый уровень будет сохраняться в течение 6 месяцев, от такого человека практически невозможно будет заразиться ВИЧ половым путем.

Достичь уровня неопределяемой вирусной нагрузки или так называемой формулы U = U (англ. Undetectable = untransmittable – не определяется = не передается) возможно только при условии ежедневного приема АРТ. АРТ-препараты не способны вылечить ВИЧ и вывести вирус из организма, но они эффективно препятствуют размножению вируса.

Терапію проти ВІЛ не можна припиняти
Терапию против ВИЧ нельзя прекращать

Медики отмечают, что даже при достижении этого состояния прекращать терапию категорически запрещено – без ежедневного приема лекарств вирус снова начнет размножаться и получит устойчивость к препаратам предыдущей схемы лечения, которые принимал пациент.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Медицина Лечение СПИД ВИЧ
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