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Сколько украинцев уже проверили на коронавирус: статистика от Минздрава

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Виктор Ляшко / Пресс-служба Кабмина

В Украине уже провели более 30 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19. Однако, это не значит, что столько же граждан проверили на наличие в организме коронавирусной инфекции.

Дело в том, что много тестов делают, чтобы подтвердить или опровергнуть данные лабораторий или для того, чтобы понять выздоровел ли пациент. Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Мы сегодня проводим забор материалов для проведения ПЦР-тестов у всех, у кого есть подозрение на COVID-19, а также среди тех, кто заболел с целью подтверждения выздоровления. Поэтому сейчас в Украине проведено более 30 тысяч исследований,
– отметил он.

Из них – более 12 тысяч тестов проведены людям, у которых есть подозрение. То есть именно столько людей в Украине проверили на наличие COVID-19 методом ПЦР-тестирования.

"Все остальные (тестирования – 24 канал) проводят, чтобы установить диагноз: либо выздоровление, либо подтверждение или верификация данных из других лабораторий", – уточнил Ляшко.


ПЦР-тест и экспресс-тест – в чем разница / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Здоровье Виктор Ляшко Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Новости политики
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