За рубежом от коронавируса лечатся 18 украинцев. Так, пятеро граждан лечатся в Германии. 4 — в Доминиканской Республике, по 2 - в Италии, Польше, ОАЭ, по 1 - в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Читайте также: В Италии подтвердили третью смерть украинки от коронавируса

Также в ведомстве сообщили, что еще 155 украинцев находятся на карантине.

105 – в Польше, 16 – в Бразилии, 8 – во Вьетнаме, 7 – в Германии, 4 – в Иордании, 3 – в Объединенных Арабских Эмиратах, по 2 – в США, Австралии и Молдове, по 1 – в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.

Также известно, что 6 украинцев выздоровели: 4 – в Японии, 1 – в Италии и 1 – в Польше.

Трое украинских граждан умерли от коронавируса, все – в Италии.

Сколько украинцев за рубежом заболели коронавирусом / Фото: МИД​

Что надо знать о распространении коронавируса в мире

В воскресенье в Украину въехало более 15 тысяч человек. У одного человека в Борисполе экспресс-тест подтвердил Covid-19, его доставили в инфекционное отделение.

Всего в мире зафиксировано более 350 тысяч случаев заражения коронавирусом . Более 15 тысяч человек скончались, 100 тысяч выздоровели. Наибольшее количество подтвержденных случаев в: Китае (81 093), Италии (59 138), США (35 070), Испании (29 909), Германии (26 198).

. Более 15 тысяч человек скончались, 100 тысяч выздоровели. Наибольшее количество подтвержденных случаев в: Китае (81 093), Италии (59 138), США (35 070), Испании (29 909), Германии (26 198). В Чехии считают, что границы ЕС могут быть закрытыми год или два из-за пандемии коронавируса. 22 марта в Чехии зафиксировали первую смерть от Covid-19.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.