Сколько в Киеве аппаратов искусственной вентиляции легких: ответ Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что сейчас в столице более 300 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Об этом Виталий Кличко рассказал во время онлайн пресс-брифинга.

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По словам Кличко, в медицинские учреждения Киева поступают аппараты для искусственной вентиляции легких. По состоянию на 20 марта, их уже более 300. Он напомнил, что только 19 марта их было чуть более 200 единиц.

Также мэр Киева добавил, что город заказал еще 30 аппаратов для ИВЛ за средства резервного фонда.

По состоянию на 19 марта, в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых летальные: в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области.

Данные о смертности от коронавирус / Инфографика 24 Канала

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