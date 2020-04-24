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Сколько в украинских больницах предусмотрено коек для больных коронавирусом

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Сколько есть свободных мест в больницах / Unsplash

По состоянию на 24 апреля в украинских больницах занято около 2 тысяч коек больными коронавирусом. Более 42 тысяч мест еще остаются свободными.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос 24 канала.

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Он рассказал, что Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации создало дашборд, который есть в открытом доступе на сайте правительства. В нем в реальном времени любой может посмотреть, какое есть количество мест.

По словам министра, по состоянию на 24 апреля, в этих 242 больницах, которые определены как учреждения первой волны, было около 43 тысяч свободных мест. При этом свободно 1 877 аппаратов искусственной вентиляции легких из 2 071.

 
Министр здравоохранения Максим Степанов
"Эти цифры говорят, что заполненность наших медицинских учреждений на уровне 15-20% в зависимости от региона. Но действительно есть отдельные больницы, в которых заполненность около 50%. Но я хочу напомнить, что у нас еще есть больницы второй волны. Сегодня оснований ни в одном регионе нет, чтобы утверждать, что свободных коек в больницах не хватает".

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Медицина Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Лечение Здоровье
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