Сколько в украинских больницах предусмотрено коек для больных коронавирусом
По состоянию на 24 апреля в украинских больницах занято около 2 тысяч коек больными коронавирусом. Более 42 тысяч мест еще остаются свободными.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос 24 канала.
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Он рассказал, что Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации создало дашборд, который есть в открытом доступе на сайте правительства. В нем в реальном времени любой может посмотреть, какое есть количество мест.
По словам министра, по состоянию на 24 апреля, в этих 242 больницах, которые определены как учреждения первой волны, было около 43 тысяч свободных мест. При этом свободно 1 877 аппаратов искусственной вентиляции легких из 2 071.
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