Сколько воды нужно пить каждый час

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Ежедневная норма потребления воды
Ежедневная норма потребления воды / gesundleben.asklepios.com

Все мы знаем, что воду просто необходимо пить, но в разумных пределах. Некоторые диетологи советуют выпивать немного воды как только вы почувствовали жажду.

Когда вы пьете больше воды, чем ваши почки могут обработать, то вы можете нарушить баланс уровня натрия в крови, пишет Daily Mail.

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То есть, избыточное количество воды в организме может привести к водной интоксикации. Это увеличивает уровень кровяного давления в мозге, из-за чего возрастает риск его повреждения. Человек может почувствовать головные боли, сонливость, и тому подобное.

Эксперты отмечают: почки могут обрабатывать 800 – 1000 миллилитров воды в течение часа. Если же этот показатель превышен, то из организма могут вымываться витамины и микроэлементы.

Не пийте більше ніж 800 – 1000 мілілітрів води протягом години
Не пейте более чем 800 – 1000 миллилитров воды в течение часа

Из-за чрезмерного употребления воды влага задерживается в лимфоузлах и снижается иммунитет.

Средний здоровый взрослый нуждается в примерно 3-4 литрах воды в день. Это количество – уже с учетом напитков. Эксперты советуют: когда почувствуете жажду – пейте, но затем остановитесь.

Здоровье 24 ранее писало, что 6-летняя девочка выпила шесть литров воды и впала в кому.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Имуннитет
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