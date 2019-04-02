Сколько воды нужно пить каждый час
Все мы знаем, что воду просто необходимо пить, но в разумных пределах. Некоторые диетологи советуют выпивать немного воды как только вы почувствовали жажду.
Когда вы пьете больше воды, чем ваши почки могут обработать, то вы можете нарушить баланс уровня натрия в крови, пишет Daily Mail.
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То есть, избыточное количество воды в организме может привести к водной интоксикации. Это увеличивает уровень кровяного давления в мозге, из-за чего возрастает риск его повреждения. Человек может почувствовать головные боли, сонливость, и тому подобное.
Эксперты отмечают: почки могут обрабатывать 800 – 1000 миллилитров воды в течение часа. Если же этот показатель превышен, то из организма могут вымываться витамины и микроэлементы.
Не пейте более чем 800 – 1000 миллилитров воды в течение часа
Из-за чрезмерного употребления воды влага задерживается в лимфоузлах и снижается иммунитет.
Средний здоровый взрослый нуждается в примерно 3-4 литрах воды в день. Это количество – уже с учетом напитков. Эксперты советуют: когда почувствуете жажду – пейте, но затем остановитесь.
Здоровье 24 ранее писало, что 6-летняя девочка выпила шесть литров воды и впала в кому.
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