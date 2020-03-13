Сколько времени будет разрабатываться вакцина против коронавируса: ответ ученого
Современная наука может дать возможность создать вакцину от болезней за несколько месяцев. Такие случаи недавно были, и вакцины оказались эффективными.
Об этом рассказал в эфире программы "Право на власть" директор института биохимии имени А.В.Палладина Сергей Комисаренко.
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По его словам сейчас вакцины разрабатывают гораздо быстрее.
Он также добавил, что вакцину против Эболы сделали в течение 3 месяцев, и она защитила всех людей, которым была введена – около 5000 человек.
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