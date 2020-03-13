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Сколько времени будет разрабатываться вакцина против коронавируса: ответ ученого

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Современная наука может дать возможность создать вакцину от болезней за несколько месяцев. Такие случаи недавно были, и вакцины оказались эффективными.

Об этом рассказал в эфире программы "Право на власть" директор института биохимии имени А.В.Палладина Сергей Комисаренко.

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По его словам сейчас вакцины разрабатывают гораздо быстрее.

 
Директор Института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комисаренко.
“Ранее вакцина стоила 3-5 миллиарда долларов и разрабатывалась 4-10 лет. Сейчас с помощью методов синтетической биологии и обратной генетики это может произойти через несколько месяцев. Уже существуют такие два примера – вакцина против особо опасного гриппа в Китае и против лихорадки Эбола в Африке”.

Он также добавил, что вакцину против Эболы сделали в течение 3 месяцев, и она защитила всех людей, которым была введена – около 5000 человек. 


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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Профилактика заболеваний
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