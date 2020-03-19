Сколько времени и на каких поверхностях сохраняется коронавирус

Выяснили, как долго коронавирус сохраняется на разных поверхностях, с которыми часто контактируют люди в больницах, магазинах и транспорте.

MedScape опубликовал исследование, которое дает представление о том, как долго коронавирус может выживать вне организма.

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На каких поверхностях коронавирус Covid-19 является активным

Коронавирус может оставаться на поверхностях, таких как металл, стекло или пластик – в течение девяти дней. Это по сравнению с вирусами гриппа, которые могут храниться на поверхности лишь около 48 часов!

Коронавирус Covi-19 может оставаться жизнеспособным в воздухе – до 3 часов, на меди – до 4 часов, на картоне – до 24 часов, а на пластике и нержавейке – до 2 – 3 дней. ⠀

Поручни в транспорте, а также ручки дверей машин такси могут быть источниками бесконтактной передачи инфекции. Инфицированный коронавирусом мог пользоваться такси сутки назад, но эти поверхности могут заражать других пассажиров еще двое суток, если они не были продезинфицированы.



Коронавирусы могут быть активными на пластике более 9 часов/Фото:Unsplash

Бумажные деньги – это тот же картон. Они могут разносить инфекцию сутки, если купюра побывала в руках больного коронавирусом.

Некоторые коронавирусы долго не остаются активными при температуре выше 86 градусов по Фаренгейту (30 градусов Цельсия).

Хорошая новость в том, что коронавирусы могут быть эффективно уничтожены обычными дезинфицирующими средствами.

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