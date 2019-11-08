Сколько времени можно хранить открытые лекарства

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Сколько времени можно хранить открытые лекарства
Сколько времени можно хранить открытые лекарства / Unsplash

Подавляющее большинство из нас держат открытые лекарства годами. Срок годности препаратов после распаковки значительно сокращается, а употреблять просроченные лекарства крайне опасно, ведь при ненадлежащих условиях хранения они могут превратиться в яд.

О том, сколько времени можно хранить открытые лекарственные препараты рассказала провизор и блогер Ольга Мельник.

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Сроки хранения открытых лекарств

  • Емкость с таблетками или капсулами можно хранить около 12 месяцев;
  • Жидкости для наружного применения, например полоскания, спреи и капли в горло или нос хранятся до 6 месяцев;
  • Тубы с мазью или гелем – не более 6 месяцев;
  • Баночки с мазью желательно хранить до 3 месяцев;
  • Лекарственные кремы можно хранить не более месяца;
  • Открытые сиропы и микстуры хранятся от 3 до 6 месяцев;
  • Средства для глаз хранятся до 28 дней;
  • Средства для ушей – максимум 1 месяц;
  • Открытые ампулы с оральным раствором хранятся 24 часа, в отличие от ампул для инъекций, которые нужно сразу выбросить, ведь их вообще нельзя держать открытыми;

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Употреблять просроченные лекарства – опасно для вашего здоровья / фото: Unsplash

 
Ольга Мельник – провизор
"Сроки хранения открытых лекарств  – не маркетинговый ход, а ваша безопасность. Не ставьте эксперименты на себе или своих детях".

Также провизор дала совет – записывайте дату открытия лекарств на упаковке.

Это советы на случай, если инструкция и коробочка потеряны. Вышеуказанные сроки – ориентировочные, поэтому лучшим вариантом является проверить эту информацию в инструкции.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Лечение Медицина Новости Здоровье
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