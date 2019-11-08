Сколько времени можно хранить открытые лекарства

Подавляющее большинство из нас держат открытые лекарства годами. Срок годности препаратов после распаковки значительно сокращается, а употреблять просроченные лекарства крайне опасно, ведь при ненадлежащих условиях хранения они могут превратиться в яд.

О том, сколько времени можно хранить открытые лекарственные препараты рассказала провизор и блогер Ольга Мельник.

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Сроки хранения открытых лекарств

Емкость с таблетками или капсулами можно хранить около 12 месяцев ;

можно хранить около ; Жидкости для наружного применения , например полоскания, спреи и капли в горло или нос хранятся до 6 месяцев ;

, например полоскания, спреи и капли в горло или нос хранятся до ; Тубы с мазью или гелем – не более 6 месяцев ;

– не более ; Баночки с мазью желательно хранить до 3 месяцев ;

желательно хранить ; Лекарственные кремы можно хранить не более месяца ;

можно хранить не более ; Открытые сиропы и микстуры хранятся от 3 до 6 месяцев ;

хранятся ; Средства для глаз хранятся до 28 дней ;

хранятся ; Средства для ушей – максимум 1 месяц ;

– максимум ; Открытые ампулы с оральным раствором хранятся 24 часа, в отличие от ампул для инъекций, которые нужно сразу выбросить, ведь их вообще нельзя держать открытыми;



Употреблять просроченные лекарства – опасно для вашего здоровья / фото: Unsplash

Ольга Мельник – провизор "Сроки хранения открытых лекарств – не маркетинговый ход, а ваша безопасность. Не ставьте эксперименты на себе или своих детях".

Также провизор дала совет – записывайте дату открытия лекарств на упаковке.

Это советы на случай, если инструкция и коробочка потеряны. Вышеуказанные сроки – ориентировочные, поэтому лучшим вариантом является проверить эту информацию в инструкции.

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