Избыток сахара рекордно быстро нарушает работу вашего кишечника

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Сахар нарушает работу кишечника / pixabay.com

Всего два дня питания продуктами с высоким содержанием сахара способны нарушить работу вашего кишечника. И если вы старательно придерживаетесь сбалансированного питания в течение недели, а на выходных едите вредную пищу, то последствия для здоровья все же будут.

 

Исследования канадских ученых из Альбертского университета свидетельствуют, что потребление сахара увеличивает вероятность воспалений в кишечнике и вообще плохо влияет на его состояние, если проблемы уже есть.

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И хотя, многие люди считают, что почти не едят сладкого, а сахар не употребляют вообще – они могут ошибаться, ведь большинство привычных продуктов и напитков на прилавках магазина содержат сахар и различные подсластители.

Суть эксперимента

Всего два дня диеты с высоким содержанием сахара вызвали у грызунов колит и симптомы заболевания кишечника, в то же время у мышей на сбалансированной диете – подобной реакции не было.

Такие результаты дублируют жалобы пациентов, страдающих колитом.

Если рацион содержит избыток сахара хотя бы короткий срок, то это обостряет симптомы заболеваний кишечника, – рассказывает руководитель исследования Карен Мэдсен.

Таким образом, ученые оценивали сроки при которых потребление сахара наносит вред здоровью кишечника.

Вероятной причиной такой реакции на сахар является изменение микрофлоры, что и провоцирует воспаление.

Показательно, что ученые также заметили нарушение иммунного ответа у мышей и значительные повреждения тканей кишечника.

Но ситуация менялась, когда исследователи изменили рацион с добавлением клетчатки. Тогда симптомы обострения исчезали почти сразу.

Как вывод, ученые отмечают: если вы в будни питаетесь хорошо и сбалансировано, а на выходных будете "давать себе волю" и будете есть вредную пищу, то последствия для здоровья будут непременно.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина Профилактика заболеваний Здоровая жизнь исследования Здоровое питание Желудочно-кишечный тракт
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