Избыток сахара рекордно быстро нарушает работу вашего кишечника
Всего два дня питания продуктами с высоким содержанием сахара способны нарушить работу вашего кишечника. И если вы старательно придерживаетесь сбалансированного питания в течение недели, а на выходных едите вредную пищу, то последствия для здоровья все же будут.
Исследования канадских ученых из Альбертского университета свидетельствуют, что потребление сахара увеличивает вероятность воспалений в кишечнике и вообще плохо влияет на его состояние, если проблемы уже есть.
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И хотя, многие люди считают, что почти не едят сладкого, а сахар не употребляют вообще – они могут ошибаться, ведь большинство привычных продуктов и напитков на прилавках магазина содержат сахар и различные подсластители.
Суть эксперимента
Всего два дня диеты с высоким содержанием сахара вызвали у грызунов колит и симптомы заболевания кишечника, в то же время у мышей на сбалансированной диете – подобной реакции не было.
Такие результаты дублируют жалобы пациентов, страдающих колитом.
Если рацион содержит избыток сахара хотя бы короткий срок, то это обостряет симптомы заболеваний кишечника, – рассказывает руководитель исследования Карен Мэдсен.
Таким образом, ученые оценивали сроки при которых потребление сахара наносит вред здоровью кишечника.
Вероятной причиной такой реакции на сахар является изменение микрофлоры, что и провоцирует воспаление.
Показательно, что ученые также заметили нарушение иммунного ответа у мышей и значительные повреждения тканей кишечника.
Но ситуация менялась, когда исследователи изменили рацион с добавлением клетчатки. Тогда симптомы обострения исчезали почти сразу.
Как вывод, ученые отмечают: если вы в будни питаетесь хорошо и сбалансировано, а на выходных будете "давать себе волю" и будете есть вредную пищу, то последствия для здоровья будут непременно.
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