Сколько времени после выздоровления от коронавируса человек остается заразным

У половины переболевших COVID-19 вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов.

К такому выводу пришла группа ученых в медицинском центре Пекина. Результаты их исследования опубликованы в журнале ATSJournals.

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Медики проанализировали данные 16 пациентов, средний возраст которых составлял 35,5 лет. Все они выздоровели и имели негативный вирусный статус. Заболевание у каждого проходило в разной степени тяжести. Инкубационный период составил в среднем пять дней, у всех была повышенная температура, кашель, боль в горле и одышка.

Полностью вирус из тела исчезал до 8 дней после исчезновения симптомов. Поэтому один из авторов исследования Ликсин Се посоветовал продлить карантин после выздоровления пациента еще на одну-две недели.

Ученым пока непонятно, релевантны ли выводы исследования к людям старшего возраста, у которых иммунная система слабее. Не исключено, что у них в организме вирус сохраняется дольше.

По состоянию на 31 марта в Украине от коронавируса уже выздоровели 8 человек. Их всех выписали из больницы после двух отрицательных тестов на COVID-19.



При каких условиях выживает коронавирус / Инфографика 24 канала

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