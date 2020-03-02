Сколько времени занимает полное излечение от коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что пациентам нужно 20 дней, чтобы полностью излечиться от коронавируса нового типа.
Об этом сообщил представитель организации Тарик Язаревич, передает "РИА Новости".
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"Согласно доступных ныне исследований, период полного выздоровления человека с момента проявления симптомов составляет примерно 20 дней", – сказал он
По мнению Язаревича, еще рано говорить о выработке иммунитета против коронавируса, поскольку недуг практически не изучен. Сейчас Всемирная организация здравоохранения с большим вниманием относится к сообщениям о повторном заражении коронавирусом.
Из-за этой информации в ВОЗ рекомендуют выписать только тех пациентов, которые после выздоровления сдали два теста на коронавирус с разницей в сутки и получили отрицательные результаты.
Коронавирус Covid-19: коротко
- По состоянию на 2 марта коронавирусом заболели более 89 тысяч человек, большинство из них-в Китае.
- Умерли от болезни более 3000 человек, выздоровели – более 30 000 человек.
- В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
- По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
- 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
- МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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