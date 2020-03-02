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Сколько времени занимает полное излечение от коронавируса

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Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что пациентам нужно 20 дней, чтобы полностью излечиться от коронавируса нового типа.

Об этом сообщил представитель организации Тарик Язаревич, передает "РИА Новости".

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"Согласно доступных ныне исследований, период полного выздоровления человека с момента проявления симптомов составляет примерно 20 дней", – сказал он

По мнению Язаревича, еще рано говорить о выработке иммунитета против коронавируса, поскольку недуг практически не изучен. Сейчас Всемирная организация здравоохранения с большим вниманием относится к сообщениям о повторном заражении коронавирусом.

Из-за этой информации в ВОЗ рекомендуют выписать только тех пациентов, которые после выздоровления сдали два теста на коронавирус с разницей в сутки и получили отрицательные результаты.

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 2 марта коронавирусом заболели более 89 тысяч человек, большинство из них-в Китае.
  • Умерли от болезни более 3000 человек, выздоровели – более 30 000 человек.
  • В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Профилактика заболеваний
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