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Сколько заключенных в Украине с симптомами гриппа: данные Минюста

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В Украине в местах несвободы состоянию на 20 марта обнаружили 250 человек с симптомами гриппа. Для лечения их изолировали в отдельные камеры и медицинские части.

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что осужденных с признаками гриппа осматривают каждый день, пишет hromadske.

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"Мы организовали ежедневный осмотр осужденных и всего персонала. В начале дня – это и работники, которые могут быть допущены к работе. В течение дня – осужденные и лица под стражей или для изоляции или для лечения", – пояснила она.

Высоцкая добавила, что состояние больных не является критическим и это нормально для весеннего сезона.

Паники ни одной нет. Для 53 тысяч осужденных и взятых под стражу, это не большая статистическая цифра. В настоящее время угрозы большой нет,
– сказала чиновница.

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Также Высоцкая рассказала, что ни одного случая заражения коронавирусом среди заключенных не обнаружили. Однако в учреждениях лишения свободы ввели специальный режим в связи с угрозой заражения вирусом:

  • ежедневно проводят осмотры удерживаемых лиц на выявление любых симптомов коронавируса;
  • убирают камеры с применением средств дезинфекции;
  • заключенным запрещено посещать столовые всем вместе;
  • прогулки происходят небольшими группами;
  • передвижение заключенных по Украине прекращены абсолютно, не происходит ротации между колониями;
  • впускают только адвокатов, а журналистов и родственников – нет;
  • измеряют температуру на пропускном входе всем кто заходит.

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Автор: Наталья Боднар
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Министерство юстиции Тюрьма Здоровая жизнь Грипп в Украине
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