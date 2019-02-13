Сколько женщин испытывают дискомфорт во время секса: результаты исследования

73% женщин испытывают дискомфорт во время секса, но это замечают лишь 57% мужчин.

Треть опрошенных женщин сказали, что физический дискомфорт снижает их сексуальное желание, 9% отметили, что это привело к разрыву с партнером. В числе причин, вызывающих дискомфорт, – недостаточная прелюдия. К такому выводу пришли исследователи компании Durex, опросив 1200 человек в Британии.

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9 из 10 респондентов согласились, что им больше нравится секс с использованием лубриканта, при этом использует его только треть опрошенных.



43% мужчин не замечают дискомфорта, который испытывают женщины во время секса

В другом исследовании говорится, что лишь 43% мужчин не знают, как часто их партнерши чувствуют оргазм. Как замечает психолог Кейт Мойл, парам не хватает знаний о собственном теле – не стереотипов с порно, а фактов и деталей, которые можно узнать только из откровенных разговоров с партнером.

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