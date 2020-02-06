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Сколько женщин недовольны размером груди: исследование

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Сколько женщин довольны размером груди / Unsplash

Ученые выяснили, что только треть женщин довольна размером груди. А жительницы США и Великобритании являются одними из самых неуверенных наций относительно этих данных.

Об этом пишет издание Daily Mail. Британские исследователи обследовали более 18 тысяч женщин в 40 странах. Почти половина всех опрошенных женщин признала, что хотят увеличить грудь, тогда как 23 процента признались, что хотели бы уменьшить их.

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В Великобритании и США 75 процентов опрошенных женщин были недовольны грудью и хотели изменить их размеры. А в Японии и Китае количество женщин, которые хотят изменить размеры груди, достигает 90 процентов.

В это время 57 процентов представительниц Колумбии чувствуют себя комфортно и уверенно со своим размером груди.

Женщины, которые были недовольны размером груди, признались, что реже проходят скрининг и проверяются на рак молочной железы. Как говорится в издании, из-за стыда и неуверенность женщины могут не заметить необычные изменения, поскольку предпочитают не смотреть на них в зеркало и тому подобное.

Данные показывают, что в Британии ежегодно у более 50 000 женщин диагностируют рак молочной железы. В США это около 250 000. Эксперты рекомендуют женщинам регулярно проверять грудь на предмет необычных изменений, чтобы быстрее диагностировать заболевание и начать лечение.

Жінки, які були незадоволені розміром грудей, зізналися, що рідше проходять скринінг
Женщины, которые недовольны размером груди, реже проходят скрининг / Pixabay

В каких странах женщины меньше довольны размером груди:

  1. Япония – 10% довольны размером груди.
  2. Китай – 13%.
  3. Египет – 13%.
  4. ОАЭ – 20%.
  5. Пакистан – 21%.
  6. Малайзия – 22%.
  7. Таиланд – 23%.
  8. Ливия – 24%.
  9. Великобритания – 25%.
  10. США – 25%.

В каких странах женщины больше довольны своей грудью:

  1. Колумбия – 57% довольных.
  2. Парагвай (51%)
  3. Гана (52%)
  4. Испания (45%)
  5. Норвегия (44%)
  6. Нидерланды (40%)
  7. Сербия (36%)
  8. Израиль (36%)
  9. Коста-Рика (36%)
  10. Филиппины (34%)

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье
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