Сколько женщин недовольны размером груди: исследование

Ученые выяснили, что только треть женщин довольна размером груди. А жительницы США и Великобритании являются одними из самых неуверенных наций относительно этих данных.

Об этом пишет издание Daily Mail. Британские исследователи обследовали более 18 тысяч женщин в 40 странах. Почти половина всех опрошенных женщин признала, что хотят увеличить грудь, тогда как 23 процента признались, что хотели бы уменьшить их.

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В Великобритании и США 75 процентов опрошенных женщин были недовольны грудью и хотели изменить их размеры. А в Японии и Китае количество женщин, которые хотят изменить размеры груди, достигает 90 процентов.

В это время 57 процентов представительниц Колумбии чувствуют себя комфортно и уверенно со своим размером груди.

Женщины, которые были недовольны размером груди, признались, что реже проходят скрининг и проверяются на рак молочной железы. Как говорится в издании, из-за стыда и неуверенность женщины могут не заметить необычные изменения, поскольку предпочитают не смотреть на них в зеркало и тому подобное.

Данные показывают, что в Британии ежегодно у более 50 000 женщин диагностируют рак молочной железы. В США это около 250 000. Эксперты рекомендуют женщинам регулярно проверять грудь на предмет необычных изменений, чтобы быстрее диагностировать заболевание и начать лечение.



Женщины, которые недовольны размером груди, реже проходят скрининг / Pixabay

В каких странах женщины меньше довольны размером груди:

Япония – 10% довольны размером груди. Китай – 13%. Египет – 13%. ОАЭ – 20%. Пакистан – 21%. Малайзия – 22%. Таиланд – 23%. Ливия – 24%. Великобритания – 25%. США – 25%.

В каких странах женщины больше довольны своей грудью:

Колумбия – 57% довольных. Парагвай (51%) Гана (52%) Испания (45%) Норвегия (44%) Нидерланды (40%) Сербия (36%) Израиль (36%) Коста-Рика (36%) Филиппины (34%)

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