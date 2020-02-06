Сколько женщин недовольны размером груди: исследование
Ученые выяснили, что только треть женщин довольна размером груди. А жительницы США и Великобритании являются одними из самых неуверенных наций относительно этих данных.
Об этом пишет издание Daily Mail. Британские исследователи обследовали более 18 тысяч женщин в 40 странах. Почти половина всех опрошенных женщин признала, что хотят увеличить грудь, тогда как 23 процента признались, что хотели бы уменьшить их.
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В Великобритании и США 75 процентов опрошенных женщин были недовольны грудью и хотели изменить их размеры. А в Японии и Китае количество женщин, которые хотят изменить размеры груди, достигает 90 процентов.
В это время 57 процентов представительниц Колумбии чувствуют себя комфортно и уверенно со своим размером груди.
Женщины, которые были недовольны размером груди, признались, что реже проходят скрининг и проверяются на рак молочной железы. Как говорится в издании, из-за стыда и неуверенность женщины могут не заметить необычные изменения, поскольку предпочитают не смотреть на них в зеркало и тому подобное.
Данные показывают, что в Британии ежегодно у более 50 000 женщин диагностируют рак молочной железы. В США это около 250 000. Эксперты рекомендуют женщинам регулярно проверять грудь на предмет необычных изменений, чтобы быстрее диагностировать заболевание и начать лечение.
Женщины, которые недовольны размером груди, реже проходят скрининг / Pixabay
В каких странах женщины меньше довольны размером груди:
- Япония – 10% довольны размером груди.
- Китай – 13%.
- Египет – 13%.
- ОАЭ – 20%.
- Пакистан – 21%.
- Малайзия – 22%.
- Таиланд – 23%.
- Ливия – 24%.
- Великобритания – 25%.
- США – 25%.
В каких странах женщины больше довольны своей грудью:
- Колумбия – 57% довольных.
- Парагвай (51%)
- Гана (52%)
- Испания (45%)
- Норвегия (44%)
- Нидерланды (40%)
- Сербия (36%)
- Израиль (36%)
- Коста-Рика (36%)
- Филиппины (34%)
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