Сколько журналистов умерли в мире из-за коронавируса COVID-19

В мире от коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали 55 летальных случаев среди журналистов в 23 странах.

Об этом сообщили в организации PressEmblemCampaign(PEC), которая занимается вопросами безопасности работников в сфере медиа.

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В издании добавили, что журналисты, которые работают во время пандемии коронавируса, подвергаются особому риску. Работники СМИ имеют высокий риск заразиться, если ведут репортажи из больниц, берут интервью у врачей, медсестер и пациентов.

Наибольшее количество журналистов, ставших жертвами COVID-19, зафиксировали в Эквадоре. Там умерли 9 работников медиа. В США насчитали 8 летальных случаев, в Бразилии – 4, в Испании и Британии – по 3.

Также умерли журналисты в Пакистане, Мексике, Бангладеше, Египте, Швеции и Доминиканской Республике.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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