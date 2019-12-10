Скоро снова ожидается обострение заболеваемости на ОРВИ и грипп

В начале 2019 года в Украине могут быть две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января или начале февраля. Не исключено, что на 4 недели 2020 года украинцы будут болеть больше.

Ожидается, что в течение сезона гриппом и ОРВИ заболеет от 4,8 до 6,7 миллиона человек. Эпидемический порог для нового сезона составляет 476,7 на 100 000 населения, сообщает Центр общественного здоровья.

К теме: Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике

По расчетам ВОЗ, в течение нового эпидемического сезона в Северном полушарии будут циркулировать вирусы гриппа, подобные A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09, A/Kansas/14/2017 (H3N2), B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87), B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).



От гриппа может защитить вакцинация

От всех вышеперечисленных штаммов гриппа может защитить вакцинация. С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали около 194 тысяч человек.

По данным Минздрава, в начале октября гриппом и ОРВИ переболело 3,5% населения страны. В течение этого срока госпитализировали 35732 человек, из которых 80% – дети. К счастью, в результате гриппа не зарегистрировано ни одного летального случая.

Важно: Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.