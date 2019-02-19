Скорость полового созревания девушки влияет на ее психическое здоровье

Девочки, у которых раньше начинается менструация, склонны к депрессии и психическим расстройствам во взрослой жизни.

Ученые опросили 7800 женщин, у которых месячные начались в среднем в 12 лет. За участницами наблюдали с 16 до 28 лет, говорится в результатах исследования.

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Чем раньше у девушек наступал пубертат (переходный возраст), тем сильнее оказалась их склонность к депрессии, а также к деструктивному поведению: кражам, обману, торговле наркотиками.

Ранняя менструация негативно влияет на девушек

"Общество относится к девочкам, которые рано взрослеют, словно они старше своих лет", – пояснила Элен Селки, эксперт по здоровью подростков из Мичиганского университета.

Поэтому девочки часто общаются в старших компаниях и сталкиваются с ситуациями, к которым они не готовы.

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