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Скоростные тест-системы на коронавирус поступят в Украину с опозданием

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1 000 быстрых тест-систем, которые должны были прибыть в Украину 10 марта, задерживаются на 6 дней и поступят 16 марта.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко во время брифинга.

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По его словам, задержка произошла из-за перебоев с поставками, а именно из-за самолета, который должен был перевезти груз.

 
Главный санитарно-эпидемиологический врач
Виктор Ляшко
"Быстрые тесты – это те, которые проводятся у постели больного медицинскими работниками. Для такой манипуляции не требуется лабораторное образование. Наши тест-системы могут использоваться только в пределах вирусологической лаборатории. И для этого нужны другие условия".

По словам Ляшко, несмотря на то, что есть задержка с быстрыми тестами, в Минздраве ожидают поступления дополнительных 50 систем, которые будут исследовать около 100 образцов на одну систему. Они уже вылетели из Копенгагена и сегодня-завтра их ожидают в Украине.

Коронавірус у цифрах
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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