Скрестили человека с обезьяной: для чего это ученым

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Скрестили человека с обезьяной
Скрестили человека с обезьяной / pixabay.com

Испанские биологи в Китае провели эксперимент по созданию эмбриона обезьяны с клетками человека.

В будущем, если подобные опыты окажутся успешными, ученые смогут сами создавать органы, которые можно будет использовать для трансплантации.

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Подробности исследования пока не разглашаются, публикация о нем только готовится к печати. Но ученые рассказали журналистам, что им удалось создать так называемую химеру – организм с клетками разных биологических видов.

В этом случае стволовые клетки человека должны были прижиться в эмбрионе обезьяны, однако насколько успешно это получилось – биологи пока умалчивают. Из этических соображений эмбрион был уничтожен на раннем этапе – до 14 дней беременности.

Это не первый опыт создания химер именно с человеческими клетками. Те же биологи уже пытались получить "гибрид" человека и свиньи, однако клетки приживались плохо. Они объяснили это тем, что между людьми и свиньями слишком большое эволюционное расстояние – около 80 миллионов лет.

Сотні тисяч людей помирають через нестачу донорів
Сотни тысяч людей умирают из-за недостатка доноров

Ежегодно от недостатка органов для трансплантации страдают больше миллиона человек, многие из них умирают, не дождавшись пересадки. Поэтому биологи и врачи стараются придумать какой-то новый способ получения соответствующих органов – в дополнение к обычному донорству.

Сегодня есть несколько подходов к тому, как это можно было бы сделать: использование печатающих клетками 3D-принтеров, получение из органов животных пустых безклеточных "матриц", которые затем можно ввести клеткам пациентов, и новый, но, внроятно, наиболее перспективный подход – с использованием межвидовых химер.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Трансплантация Медицина
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