Скрывают ли в Украине смертность от коронавируса: объяснение Дубилета

Существует мнение, что во время пандемии в Украине скрывают настоящую статистику смертности от COVID-19. Однако экс-министр кабинета министров Дмитрий Дубилет опроверг эту информацию.

Дмитрий Дубилет на своем телеграм-канале опубликовал сравнительную статистику смертности в Украине за январь-апрель с 2013 по 2020 год включительно.

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Он объяснил, что согласно статистике, Украине удалось обойти сценарий европейских стран и США, ведь статистика смертности в Украине во время пандемии не изменилась.

Как видите, в период карантина смертей в абсолютном значении, к счастью, больше не стало. Это сильно отличается от подобных графиков из стран Европы и США, где хорошо видно страшные пики. Кстати, обратите внимание на рост смертности в феврале 2014 года. Этот рост может объясняться холодами и эпидемией гриппа 2014 года,

– написал Дубилет.

Кроме того оказалось, что смертность в Украине из года в год падает. По словам Дубилета, это можно объяснить сокращением населения, "как по естественным причинам, так и из-за оккупации".

На верхней части изображения можно увидеть график статистики смертности по дням. Зато на нижнем графике, для удобства сравнения, изображена средняя статистика смертности за неделю.

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