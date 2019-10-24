Что такое сквирт, как возникает и сколько женщин к нему склонны

Несмотря на то, что упоминания о сквирт есть в трудах Аристотеля, древних китайцев и "Камасутре", научных данных о нем по-прежнему крайне мало, а некоторые ученые и вовсе сомневаются в его существовании. Но это не так.

Сквирт или сквиртінг – это выделение некоторого количества прозрачной или слегка окрашенной жидкости из женской уретры, которое происходит во время секса.

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Как возникает сквирт?

Проанализировав состав "женского эякулята", ученые выяснили много интересного. Во-первых, что это точно не моча (этот факт долго ставился наукой под сомнение, поэтому открытие важное). Во-вторых, в нем содержатся белковые компоненты, аналогичные – в мужской сперме: в частности, там нашли креатинин и ПСА – белок, вырабатываемый мужской простатой.

Женский эякулят внешне вообще очень похож на сперму – но, естественно, без сперматозоидов. Объем жидкости, по данным одного из исследований, может составлять до 15 миллилитров – это примерно три чайных ложки.

Явлению обильного сквирту посвящен один из немногих экспериментов. Семь женщин, которые сообщили о своей способности к сквиртингу, прошли УЗИ и занялись сексом. УЗИ перед сексом подтвердило, что мочевой пузырь каждой женщины был пуст. Вторая серия УЗИ была сделана перед приближением оргазма – и показала, что мочевые пузыри женщин наполнены.

При третьем УЗИ, проведенном после оргазма со сквиртом, мочевой пузырь каждой снова был пуст. Жидкость, выделившуюся при сквирте, исследователи собрали, чтобы проанализировать состав. Сквирт-жидкость содержала урину, креатинин, а у пяти участниц – уже упомянутый белок. При этом в обычных образцах мочи этих женщин никакого ПСА не было.

Насколько много женщины склонны к сквирту?

По данным исследований, хотя бы раз в жизни сквирт переживали до 54% женщин. Многие исследования делались методом опроса, и часто с очень небольшим числом участниц. В любом случае говорить, что "никакого сквирта не существует", становится все сложнее, а само явление может оказаться гораздо более распространенным, чем предполагали ученые.



Сквирт – довольно распространенное явление

По данным опроса трехсот двадцати женщин, способных к сквирту, 78,8% из них считают, что эта особенность обогащает их сексуальную жизнь, а 90% партнеров и партнерш респонденток считают сквирт привлекательным.

Все ли женщины способны к сквирту? Хотя некоторые секс-коучи уверяют, что да, для науки это по-прежнему вопрос открытый.

Как себя вести?

Для женщин, которые способны к сквирту, не так важно знать состав и механику выделений, как построить комфортные отношения со своими особенностями и быть уверенной, что с телом все в порядке. О сквирте можно предупредить партнера или партнершу, а рядом с кроватью держать несколько полотенец или салфеток.

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