SkyUp готов эвакуировать украинцев из Уханя из-за коронавируса
Представительство украинского авиаперевозчика SkyUp заявило, что компания полностью готова эвакуировать украинцев из провинции Хубэй.
Несмотря на это дата полета неизвестна, ведь авиаперевозчик ожидает команду Минздрава, сообщает hromadske.
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Нам не нужно много времени для подготовки к вылету. Наш самолет готов, экипаж тоже. Самолет вылетит в 5 утра сразу после того, как мы получим команду от Минздрава. Сейчас точной даты нет. Предварительно говорилось, что рейс будет на этой неделе, но конкретной даты и времени нет. Как только самолет вылетит – Минздрав совместно с SkyUp даст брифинг, где и сообщим все детали эвакуации,
– отметили в компании.
Как пишет hromadske, для эвакуации украинцев выделили один самолет. Несмотря на то, что точную продолжительность полета сообщить не могут, известно, что самолет один раз остановится в городе Алматы.
16 членов экипажа и команда медиков будут одеты в костюмы биологической защиты. По прибытии пассажирам померяют температуру, самолет продезинфицируют, а специальные воздушные фильтры заменят на новые.
Игорь Кузин рассказал, что перед вылетом украинцам дважды померяют температуру (хотя в случае инкубационного периода ее может не быть) и предоставят обычные медицинские маски во время перелета.
Напомним, что 11 февраля, как сообщало Посольство Украины в КНДР, Украина должна была эвакуировать украинцев из провинции Хубэй. Впрочем, эвакуация не состоялась. Как объясняет Минздрав, сейчас принимать потенциально зараженных людей рискованно – необходимо подготовиться на 100%.
Последние данные о распространении китайского вируса:
- По состоянию на 12 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1115 человек. Общее количество инфицированных – более 45 тысяч по всему миру.
- От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, однако на лайнере "Diamond Princess" заболело 2 украинца.
- В Китай временно прекратили групповые туры.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где бушует эпидемия.
- 11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Ухань, однако эвакуация не состоялась.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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