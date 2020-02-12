SkyUp готов эвакуировать украинцев из Уханя из-за коронавируса

Представительство украинского авиаперевозчика SkyUp заявило, что компания полностью готова эвакуировать украинцев из провинции Хубэй.

Несмотря на это дата полета неизвестна, ведь авиаперевозчик ожидает команду Минздрава, сообщает hromadske.

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Нам не нужно много времени для подготовки к вылету. Наш самолет готов, экипаж тоже. Самолет вылетит в 5 утра сразу после того, как мы получим команду от Минздрава. Сейчас точной даты нет. Предварительно говорилось, что рейс будет на этой неделе, но конкретной даты и времени нет. Как только самолет вылетит – Минздрав совместно с SkyUp даст брифинг, где и сообщим все детали эвакуации,

– отметили в компании.

Как пишет hromadske, для эвакуации украинцев выделили один самолет. Несмотря на то, что точную продолжительность полета сообщить не могут, известно, что самолет один раз остановится в городе Алматы.

16 членов экипажа и команда медиков будут одеты в костюмы биологической защиты. По прибытии пассажирам померяют температуру, самолет продезинфицируют, а специальные воздушные фильтры заменят на новые.

Игорь Кузин рассказал, что перед вылетом украинцам дважды померяют температуру (хотя в случае инкубационного периода ее может не быть) и предоставят обычные медицинские маски во время перелета.

Напомним, что 11 февраля, как сообщало Посольство Украины в КНДР, Украина должна была эвакуировать украинцев из провинции Хубэй. Впрочем, эвакуация не состоялась. Как объясняет Минздрав, сейчас принимать потенциально зараженных людей рискованно – необходимо подготовиться на 100%.

Зоряна Скалецкая – глава Минздрава “Окончательное решение о начале эвакуации граждан мы примем только тогда, когда будут исключены все возможные риски занесения болезни на территорию страны вместе с эвакуированными гражданами. В заведениях, которые были выбраны для размещения эвакуированных, работает команда специалистов. Сейчас проверяются вентиляционные каналы, канализационные системы. Также важно организовать питание эвакуированных с минимальным количеством привлечения внешнего персонала и обеспечить охрану и закрытый режим”.

Последние данные о распространении китайского вируса:

По состоянию на 12 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1115 человек. Общее количество инфицированных – более 45 тысяч по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, однако на лайнере "Diamond Princess" заболело 2 украинца.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где бушует эпидемия.

11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Ухань, однако эвакуация не состоялась.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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