Слабая эрекция: причины и как улучшить

Сексуальная жизнь является важной составляющей жизни человека. К сожалению, в настоящее время ухудшение потенции вследствие снижения эрекции довольно часто встречается в наше время.

Сексуальная активность – это одно из условий счастливой жизни. Для большинства мужчин нарушение эрекции вызывает стыд и отождествляется с мужской силой, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Что делать, если почувствовали ослабление эрекции?

Природа ЭД (эректильной дисфункции) всегда психосоматическая. Это означает, что решение нужно искать и в работе мозга, и в работе тела. Прежде всего проанализируйте, есть ли у вас причины, снижающие либидо.

Если в списке таких причин вы обнаружили то, что указывает на ухудшение мужского здоровья и воспалительные процессы (урология), лишний вес (диетология + эндокринология), проблемы с сердцем (кардиология), гормональные сбои (эндокринология), то вы идете к соответствующему специалисту. Причин очень много и лечить вас должен соответствующий врач.



Нарушение эрекции имеет психосоматическую природу

Если в списке вы не обнаружили причин, которые требуют лечения под наблюдением врача, но вы точно знаете, что недосып, алкоголь, плохое питание, отсутствие спорта – это о вас, то лучше избавляться от причин, которые явно портят вашу сексуальную жизнь.

И вот после этого вы решаете вопрос психологического характера. Сначала самодиагностика, после лечения у профильных врачей и работа над соматическим здоровьем, а уже потом посещение психолога-сексолога.

Сексолог Ольга Василенко “Я убеждена, что ни один психолог-сексолог не имеет права утверждать, что все дело на 100% в голове и он обязан отправлять к врачам, прежде, чем начнет работу! Как минимум, иметь контакты урологов и отправлять хотя бы к ним. И прежде чем говорить о рекомендации по устранению психологических причин ЭД, давайте разберемся с мнимой ЭД. То есть с такой, какой на самом деле нет. Что же является нормой в снижении эрекции и легко устраняется самостоятельным путем, а что требует помощи сексолога?".

Психологические причины снижения эрекции и пути решения

Естественное снижение чувствительности. Из-за использования презерватива, употребления алкоголя/ наркотиков, приема некоторых антидепрессантов, ослабления эмоций / чувств к партнеру.

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Неприятие чувств и эмоции партнера. Например, тревога перед первым половым актом с новым партнером, стыд, страх (в том числе во время беременности партнерши), оскорбление. В этих случаях требуется помощь сексолога.

Внешний вид и запах партнера. Устраняется без помощи специалиста, но с помощью откровенного разговора.

Асексуально поведение или просто сексуальная несовместимость. Сюда же фразы женщин "давай быстрее", "сегодня все только для тебя". Иногда пара может разобраться с этим самостоятельно, а иногда необходима дополнительная помощь психолога-сексолога.

Слабая половая конституция и высокая требовательность к себе. Например, убеждение, что секс должен быть каждый день и эрекция должна сохраняться на третий-четвертый половой акт в сутки. При том, что для мужчин со слабой половой конституцией это невозможно физически.

Частая мастурбация и порнозависимость. Стоит перестать мастурбировать и смотреть порно, и эрекция опять восстановится на все 100%.

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