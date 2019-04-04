Слабая эрекция: причины и как улучшить
Сексуальная жизнь является важной составляющей жизни человека. К сожалению, в настоящее время ухудшение потенции вследствие снижения эрекции довольно часто встречается в наше время.
Сексуальная активность – это одно из условий счастливой жизни. Для большинства мужчин нарушение эрекции вызывает стыд и отождествляется с мужской силой, рассказала сексолог Ольга Василенко.
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Что делать, если почувствовали ослабление эрекции?
Природа ЭД (эректильной дисфункции) всегда психосоматическая. Это означает, что решение нужно искать и в работе мозга, и в работе тела. Прежде всего проанализируйте, есть ли у вас причины, снижающие либидо.
Если в списке таких причин вы обнаружили то, что указывает на ухудшение мужского здоровья и воспалительные процессы (урология), лишний вес (диетология + эндокринология), проблемы с сердцем (кардиология), гормональные сбои (эндокринология), то вы идете к соответствующему специалисту. Причин очень много и лечить вас должен соответствующий врач.
Нарушение эрекции имеет психосоматическую природу
Если в списке вы не обнаружили причин, которые требуют лечения под наблюдением врача, но вы точно знаете, что недосып, алкоголь, плохое питание, отсутствие спорта – это о вас, то лучше избавляться от причин, которые явно портят вашу сексуальную жизнь.
И вот после этого вы решаете вопрос психологического характера. Сначала самодиагностика, после лечения у профильных врачей и работа над соматическим здоровьем, а уже потом посещение психолога-сексолога.
Психологические причины снижения эрекции и пути решения
Естественное снижение чувствительности. Из-за использования презерватива, употребления алкоголя/ наркотиков, приема некоторых антидепрессантов, ослабления эмоций / чувств к партнеру.
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Неприятие чувств и эмоции партнера. Например, тревога перед первым половым актом с новым партнером, стыд, страх (в том числе во время беременности партнерши), оскорбление. В этих случаях требуется помощь сексолога.
Внешний вид и запах партнера. Устраняется без помощи специалиста, но с помощью откровенного разговора.
Асексуально поведение или просто сексуальная несовместимость. Сюда же фразы женщин "давай быстрее", "сегодня все только для тебя". Иногда пара может разобраться с этим самостоятельно, а иногда необходима дополнительная помощь психолога-сексолога.
Слабая половая конституция и высокая требовательность к себе. Например, убеждение, что секс должен быть каждый день и эрекция должна сохраняться на третий-четвертый половой акт в сутки. При том, что для мужчин со слабой половой конституцией это невозможно физически.
Частая мастурбация и порнозависимость. Стоит перестать мастурбировать и смотреть порно, и эрекция опять восстановится на все 100%.
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