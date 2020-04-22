Слишком поздно обратились: у двух братьев, умерших на Буковине, подтвердили коронавирус
В Черновицкой области с разницей в два дня умерли два молодых родных брата. О том, что у них таки подтвержден коронавирус, стало известно после того, как их похоронили.
Ребят не удалось спасти, так как они поздно обратились в больницу. Об этом пишет местное издание "Молодой буковинец", ссылаясь на слова председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука.
Предварительная информация На Буковине от коронавируса с разницей в день умерли двое молодых братьев
Когда они обратились в больницу – было уже поздно. Буквально за одни сутки люди умирают,
– подчеркнул Сергей Осачук.
20-летнего Андрея и 24-летнего Ивана похоронили в один день в родном селе Иживцы, что в Сторожинецком районе на Буковине. На похороны пришло много односельчан ребят, пишет "Молодой буковинец".
Из-за карантина гробы с телами юношей не заносили в церковь, а сразу отвезли на кладбище. Люди, с учетом карантинных мероприятий, держали дистанцию друг от друга.
Похороны двух братьев на Буковине, которые умерли от коронавируса / Фото "Молодой буковинец"
В общем уже от коронавируса в Черновицкой области умерли 28 человек. 19 из них имели подтвержденные диагнозы COVID-19, еще 9 – имели подозрение. Черновицкая область имеет наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса среди регионов (если не брать данные из столицы) – 1053, из хороших новостей то, что 32 пациентам из этого количества уже удалось выздороветь.
Где расположено село, в котором жили братья, умершие от коронавируса
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