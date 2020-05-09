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В Словакии за сутки не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19 – впервые за два месяца

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В Словакии за сутки не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19
В Словакии за сутки не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19 / Getty Images

Впервые с 10 марта в Словакии не зафиксировано ни одного нового больного с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет издание aktuality.sk.

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За последние сутки в стране провели 3 910 тестов и все были отрицательными. Кроме того, не зафиксировано ни одного летального случая.

Добавим, что с начала эпидемии коронавируса в Словакии лабораторно подтвердили 1 455 случаев заражения коронавирусом, 26 человек умерли и 919 выздоровели.

Сейчас активных случаев 510, 5 пациентов находятся в критическом состоянии.

Добавим, что власти Словакии открыли все магазины за пределами торговых центров, гостиницы, музеи, галереи и церкви в среду, 6 мая. Сейчас школы являются закрытыми, также международные пассажирские перевозки по-прежнему невозможны.

Коронавірус Симптоми
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Словакия Здоровье Здоровая жизнь
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