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Словения объявила о конце эпидемии коронавируса

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Словения объявила о конце эпидемии 15.05.2020
Словения объявила о конце эпидемии коронавируса / Balkan Insight

Власти Словении объявили о победе над коронавирусом. С начала пандемии в стране обнаружили 1465 случаев COVID-19, до сих пор болеют 1092 человека.

Статистика заболевания

Эпидемию Словения объявила 12 марта. Как сообщил словенский премьер-министр Янез Янша, в стране сейчас – наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация во всей Европе, несмотря на то, что Словения граничит с Италией, пишет Euractiv.

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Из почти полутора тысяч случаев коронавируса в Словении 103 оказались летальными. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили только у одного человека.

Меры безопасности в Словении

В стране, однако, не пренебрегают правилами безопасности. В частности, как минимум до конца месяца будет действовать масочный режим в общественных местах, людей просят соблюдать социальную дистанцию, а также до сих пор под запретом массовые собрания.

Что до въезда иностранцев на словенский территорию, то граждан стран, не входящих в ЕС, ожидает двухнедельный карантин. Людей с симптомами коронавируса в Словению не будут впускать вообще.

Карантинные ограничения

  • С середины марта в Словении объявили карантин, сразу была закрыта граница с Италией – эпицентром коронавируса в Европе.
  • Словения закрыла все школы, спортивные и культурные заведения, бары, рестораны, гостиницы и магазины. Открытыми для посетителей остались лишь продовольственные магазины и аптеки. Не работал также общественный транспорт.
  • Правительство начало карантинные ослабления с 20 апреля.
  • С 11 мая возобновили работу общественного транспорта.
  • С 18 мая часть учеников вернутся за парты. Откроют бары и рестораны, также смогут работать небольшие отели – до 30 номеров.
  • Спортивные турниры могут возобновить уже с 23 мая.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Здоровье Словения Коронавирус COVID-19 Здоровая жизнь
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