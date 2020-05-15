Словения объявила о конце эпидемии коронавируса

Власти Словении объявили о победе над коронавирусом. С начала пандемии в стране обнаружили 1465 случаев COVID-19, до сих пор болеют 1092 человека.

Статистика заболевания

Эпидемию Словения объявила 12 марта. Как сообщил словенский премьер-министр Янез Янша, в стране сейчас – наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация во всей Европе, несмотря на то, что Словения граничит с Италией, пишет Euractiv.

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Из почти полутора тысяч случаев коронавируса в Словении 103 оказались летальными. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили только у одного человека.

Меры безопасности в Словении

В стране, однако, не пренебрегают правилами безопасности. В частности, как минимум до конца месяца будет действовать масочный режим в общественных местах, людей просят соблюдать социальную дистанцию, а также до сих пор под запретом массовые собрания.

Что до въезда иностранцев на словенский территорию, то граждан стран, не входящих в ЕС, ожидает двухнедельный карантин. Людей с симптомами коронавируса в Словению не будут впускать вообще.

Карантинные ограничения