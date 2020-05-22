В случае роста эпидемии COVID-19 в Украине, Минздрав предпримет другие меры реагирования,– Ляшко

Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что Украина находится на этапе сдерживания коронавирус. Но несмотря на то, что со снятием карантинных ограничений эпидемиологическая ситуация не ухудшилась, она и не улучшилась и остается стабильной.

МОЗ орієнтується на досвід європейських країн, особливо на Польщу, адже вона йде за такою ж динамікою, як і Україна, заявив Ляшко в ефірі ТСН.

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За словами Ляшка, з запуском економіки ми залишились на тому ж самому рівні захворюваності. У МОЗ очікують, що наступний етап зняття карантинних обмежень виявиться таким же стабільним для епідеміологічної ситуації.

Ми переходимо на наступний етап з таким же самим очікуванням, що, відкриваючи цю сферу економіки, ми не будемо відмічати стрімкого росту, а буде стабільна кількість випадків і стабільний рівень захворюваності,

– сказав Ляшко.

Він додав, що у випадку підвищення захворюваності на коронавірус у МОЗ вживатимуть вже інших заходів реагування для того, аби стримати поширення хвороби.