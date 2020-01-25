Случаи коронавируса зафиксировали в Малайзии и Австралии

В Малайзии и Австралии подтвердили первые случаи заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае.

Малайзия

В Малайзии подтвердили три случая заражения новым коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Малайзии Зулкифли Ахмад.

Важно! Как понять, что вы заболели китайским коронавирусом и что делать в первую очередь

По словам министра, все трое являются родственниками 66-летнего гражданина КНР, который 20 января приехал в Сингапур в составе туристической группы. Тремя инфицированными стали 65-летняя жена гражданина КНР и двое внуков в возрасте 11 и 2 лет.

Зулкифли Ахмад добавил, что больных новым вирусом уже госпитализировали, по состоянию на тот момент их состояние было стабильным.

Австралия

В Австралии инфицированным оказался гражданин Китая. Он приехал из китайского города Ухань, где и вспыхнула эпидемия. Сейчас состояние пациента стабильное.

В заявлениях страны отмечается, что в Австралии могут быть и другие случаи заражения.

Что известно о китайском коронавирусе?

Сейчас подтверждено более 900 случаев заболевания.

Новый вид коронавирус, который был зафиксирован только в Китае, вышел за пределы страны. Сначала болезнь была зафиксирована в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, США, Франции.

К теме: Смертельный коронавирус уже в Европе: во Франции подтвердили два случая заражения

Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку. Специалисты говорят об опасениях пандемии.

К 24 января в Китае закрыли 13 городов. В частности: Ухань, Хуанган, Эчжоу. А также провинции: Чиби, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Эниши, Цяньцзяне, Сяньнине и другие.

Симптомы китайского коронавируса: Лихорадка;

Головнаая боль;

Кашель;

Затрудненное дыхание;

Слабость.



Смертность от коронавируса / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.