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Случаи коронавируса зафиксировали в Малайзии и Австралии

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Коронавирус распространяется по миру / Getty Images

В Малайзии и Австралии подтвердили первые случаи заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае.

Малайзия

В Малайзии подтвердили три случая заражения новым коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Малайзии Зулкифли Ахмад.

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По словам министра, все трое являются родственниками 66-летнего гражданина КНР, который 20 января приехал в Сингапур в составе туристической группы. Тремя инфицированными стали 65-летняя жена гражданина КНР и двое внуков в возрасте 11 и 2 лет.

Зулкифли Ахмад добавил, что больных новым вирусом уже госпитализировали, по состоянию на тот момент их состояние было стабильным.

Австралия

В Австралии инфицированным оказался гражданин Китая. Он приехал из китайского города Ухань, где и вспыхнула эпидемия. Сейчас состояние пациента стабильное.

В заявлениях страны отмечается, что в Австралии могут быть и другие случаи заражения.

Что известно о китайском коронавирусе?

Сейчас подтверждено более 900 случаев заболевания.

Новый вид коронавирус, который был зафиксирован только в Китае, вышел за пределы страны. Сначала болезнь была зафиксирована в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, США, Франции.

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Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку. Специалисты говорят об опасениях пандемии.

К 24 января в Китае закрыли 13 городов. В частности: Ухань, Хуанган, Эчжоу. А также провинции: Чиби, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Эниши, Цяньцзяне, Сяньнине и другие.

 
Симптомы китайского коронавируса:
  • Лихорадка;
  • Головнаая боль;
  • Кашель;
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость.

коронавірус
Смертность от коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Северин Трач
Теги: Малайзия Австралия Новости Здоровье Инфекция Пневмония в Китае 2020 Здоровье Здоровая жизнь
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