Случаи коронавируса зафиксировали в Малайзии и Австралии
В Малайзии и Австралии подтвердили первые случаи заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае.
Малайзия
В Малайзии подтвердили три случая заражения новым коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Малайзии Зулкифли Ахмад.
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По словам министра, все трое являются родственниками 66-летнего гражданина КНР, который 20 января приехал в Сингапур в составе туристической группы. Тремя инфицированными стали 65-летняя жена гражданина КНР и двое внуков в возрасте 11 и 2 лет.
Зулкифли Ахмад добавил, что больных новым вирусом уже госпитализировали, по состоянию на тот момент их состояние было стабильным.
Австралия
В Австралии инфицированным оказался гражданин Китая. Он приехал из китайского города Ухань, где и вспыхнула эпидемия. Сейчас состояние пациента стабильное.
В заявлениях страны отмечается, что в Австралии могут быть и другие случаи заражения.
Что известно о китайском коронавирусе?
Сейчас подтверждено более 900 случаев заболевания.
Новый вид коронавирус, который был зафиксирован только в Китае, вышел за пределы страны. Сначала болезнь была зафиксирована в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, США, Франции.
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Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку. Специалисты говорят об опасениях пандемии.
К 24 января в Китае закрыли 13 городов. В частности: Ухань, Хуанган, Эчжоу. А также провинции: Чиби, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Эниши, Цяньцзяне, Сяньнине и другие.
- Лихорадка;
- Головнаая боль;
- Кашель;
- Затрудненное дыхание;
- Слабость.
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