Случилось то, о чем мы не знаем, – Макрон обвиняет Пекин в дезинформации о COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Китай мог скрыть информацию о настоящей ситуации с COVID-19. Великобритания и США разделяют это мнение, а вот Россия встала на защиту Пекина.

Эммануэль Макрон выразил свои сомнения в правдивости китайских властей во время интервью Financial Times.

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Макрон сомневается в том, что Китай значительно эффективнее в борьбе с пандемией коронавируса, чем другие страны мира. Поэтому он считает, что в Пекине могут скрывать некоторую информацию.

У нас нет такой наивности, которая заключается в том, что (управление эпидемией Китаем – ред.) намного сильнее. Мы этого не знаем. И даже, очевидно, что случилось то, о чем мы не знаем,

– сказал Макрона.

Сомнения Макрона поддерживает Великобритания и США. 16 апреля в правительстве Великобритании заявили, что Китай должен ответить на "сложные вопросы появления вируса и почему его раньше не останавливали". Министр иностранных дел страны Доминик Рааб заявил, что без ответов на эти вопросы Лондон не будет поддерживать прежние отношения с Пекином.

Зато в администрации Дональда Трампа Пекин обвиняют в том, он с самого начала "скрыл" серьезность эпидемии. Напомним, что 14 апреля Трамп заморозил финансовый вклад США в функционирование ВОЗ и обвинил организацию в том, что она разделяет позицию Китая.

Что касается позиции России, то Путин в разговоре с Си Цзиньпином заявил, что обвинения в сторону Китая является "контрпродуктивными".

По состоянию на 14:00 17 апреля, в мире зафиксировано 2 193 666 случаев заражения коронавирусом. 555 590 людей уже выздоровели, но 147 384 не смогли преодолеть болезнь.

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