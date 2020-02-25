"Слуга народа" Богуцкая назвала коронавирус крупнейшей аферой человечества

Нардеп из партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что коронавирус – это крупнейшая мировая афера.

Об этом Богуцкая написала на своей странице в фейсбуке. Кроме громкой на сегодня темы распространения коронавируса, "слуга народа" высказалась относительно языкового вопроса в Украине и некоторых политиков – Порошенко, Авакова, Тимошенко и Медведчука, заявив, что "все они должны сидеть в тюрьме".

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По ее словам, "коронаро-бесие" – это одна из крупнейших афер мира. Впоследствии Богуцкая добавила, что языковые различия выносятся на повестке каждый раз, когда требуется очередная революция, однако эта тема в народе Украины никого не волнует.

Главное о коронавирусе Covid-2019

По состоянию на 25 февраля общее число инфицированных превышает 80 000 человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3 000.

по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3 000. Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии . Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Добавим, что украинцы, проживающие в Ломбардии, рассказали, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.

. Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Добавим, что украинцы, проживающие в Ломбардии, рассказали, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее. Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691), инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера было 3 700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.

. На борту лайнера было 3 700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа. У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.

и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет. Люди находятся на обсервации в медицинском центре " Новые Санжары ", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.

", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019. Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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