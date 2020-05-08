Смерть пенсионеров в доме престарелых под Киевом: в заведении игнорировали карантин

В доме престарелых в селе Зазимье Киевской области от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 3 пенсионеров. Полиция возбудила уголовное производство.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

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Директора учреждения для пожилых людей в Зазимье подозревают в "нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, что повлекло гибель людей". Ей грозит наказание до 8 лет заключения.

Правоохранители установили, что заведение работало нелегально, а его директор проигнорировала карантинные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

В частности, больные пенсионеры не были изолированы, постояльцы свободно передвигались по селу без защитных масок, принимали посетителей, один из которых и стал источником коронавируса. Вследствие чего COVID-19 заболели более десяти пенсионеров, трое из которых умерли.

В Киевской области от начала эпидемии коронавируса зафиксировали 935 случаев заражения, 20 из которых закончились летально.

Важно! По данным Минздрава, летальность от COVID-19 среди лиц старше 50 лет в Украине составляет 5,1%. В группу риска входят также люди с сопутствующими заболеваниями.

Коронавирус в Украине: какова ситуация сегодня

За последние сутки заболели 504 человека. Среди новых больных – 44 ребенка и 98 медработников. 237 человек госпитализированы.

Общее количество зараженных от начала эпидемии – 14 195 , среди них – 2 758 медицинских работников.

, среди них – 2 758 медицинских работников. За сутки выздоровели 310 человек – рекордное количество на данный момент. Всего пациентов, которые побороли коронавирус, в Украине – 2 706.

К сожалению, подтвержден 21 новый летальный случай (общее количество смертей – 361). По словам Степанова, все люди также имели другие сопутствующие заболевания.



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