Смерть отца хотели списать на пневмонию, – родственники умершего от коронавируса

Зять умершего на Прикарпатье мужчины Дмитрий Соболь рассказал, как семейный врач игнорировала симптомы тестя и как трудно было добиться госпитализации и теста на коронавирус даже после его смерти.

27 марта на Снятинщине от коронавируса умер мужчина. Диагноз поставили посмертно, и, возможно, смерти можно было избежать, если бы не бездействие врачей, рассказал зять умершего Дмитрий Соболь.

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Мужчина рассказал, что 20 марта родители сообщили о своих симптомах – у тещи третий день температура выше 38 и сильный кашель, а у тестя пятый день температура чуть выше 37. Они оба контактировали с семьей из села Волчковцы, члены которой накануне вернулись из Италии.

Супруги обратились к семейному врачу, но она сказала, что не может их принять, так как сама болеет дома. По ее мнению, симптомы были незначительными для госпитализации.

Наш главный шаг по всем рекомендациям был – обращение к семейному врачу. Семейный врач по телефону проконсультировала родителей и заверила их, что в их симптомах нет ничего страшного, и посоветовала пить чай и больше воды,

– рассказал Дмитрий.

Скорая помощь отказалась госпитализировать больных, посоветовав обратиться к семейному врачу. В связи с этим, супруги обратились к знакомым и поехали в инфекционную больницу, где их согласились принять. Врач только послушал пациентов и сделал вывод: у женщины сильные хрипы, но ложиться в больницу необязательно, так как антибиотики можно пить дома. Между тем мужчину заверили, что он вполне здоров. Установив диагноз, пациентов отправили домой без рентгена или анализов.

Дмитрий рассказал, что члены семьи еще в обед 20 марта обращались по всем возможным горячим линиям: НСЗУ, горячая линия COVID-19 в Ивано-Франковской области и Минздрава. Но слышали в ответ одно и то же; "Вы сделали все правильно, ваших родителей должны лично осмотреть и потенциально госпитализировать, общайтесь с семейным врачом". На комментарии, что семейный врач принять не может, на другом конце трубки отвечали, что работают по четкой инструкции и "такое не прописано".

После этого семья все-таки добилась отклика главного врача Снятинской больницы, который является руководителем семейного врача родителей. Он дал разрешение на госпитализацию женщины, после чего приехала скорая и увезла больную в Коломыйскую районную больницу.

Через 5 дней в больнице состояние матери не менялось, из-за чего семья стала настаивать на проведении теста. Бесконечные звонки принесли свои плоды – женщине провели экспресс-тест и взяли мазок на ПЦР-анализ.

После негативного экспресс-теста врач мамы решил пожаловаться нам "что ваша мама просто симулирует свое состояние, поскольку ей, видимо, не хватает внимания",

– вспомнил Дмитрий.

24 марта стало известно, что семью, с которой контактировали супруги, госпитализировали с подозрением на коронавирус. Тем временем состояние тестя Дмитрия, которому отказали в госпитализации, стало ухудшаться. Поскольку температура не поднималась выше 38, он снова сообщил семейному врачу, который без осмотра приписал таблетки, посоветовал пить горячий чай и больше воды.

27 марта к жене Дмитрия позвонили с сообщением, что дом родителей дезинфицируют. Позвонив к отцу, супруги узнали, что он в Коломыйской больнице, но его перевозят в Ивано-Франковск. Из-за того, что было трудно говорить, отец обещал перезвонить, но умер в машине скорой так и не доехав до больницы.

На следующий день после смерти мужчины оказалось, что Центральная клиническая больница города Коломыя передала в Коломыйскую районную инфекционную больницу аппарат искусственной вентиляции легких еще 20 марта. На момент госпитализации мужчины, а именно 27 марта, аппарат до сих пор не распаковали и рядовой персонал не знал о его наличии.

Возможно, наличие данного аппарата в рабочем состоянии, могло сохранить жизнь нашего отца... Когда отец поступил в Коломыю, врачи видели его тяжелое состояние и не отправили в реанимацию в этом же городе, где есть аппараты ИВЛ в рабочем состоянии, а отправили в Ивано-Франковск, город за 60 километров,

– подытожил Дмитрий.

Мужчина умер 27 марта около 18:00, но только через сутки семья узнала, где находится его тело. По словам Дмитрия, семья сразу настаивала на проведении теста у отца, чтобы установить вирус и определить причину смерти.

Уже неделю мы не можем забрать отца, поскольку тест первые три дня даже никто не брал, а результаты давать никто не спешит. В Ивано-Франковске отказались ему делать тест, после чего пришлось перевозить тело в Коломыю для дальнейших действий. Если бы мы не настаивали на тесте отцу, то его смерть бы списали на обычную пневмонию,

– рассказал он.

После смерти отца врач сообщил, что тест ПЦР женщине не сделали, так как считали это нецелесообразным после негативного экспресс-теста. Утром 28 марта у женщины снова взяли мазок на анализ, результат которого пришел вечером – он оказался положительным.

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