Смертельная корь: болезнь унесла жизнь студента-медика в Винницкой области
Сергей Бутенко умер от осложнения после болезни – коревой пневмонии.
Студент Винницкого национального медицинского университета Сергей Бутенко умер 9 февраля в пятницу.
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В Украине более 53 тысяч больных корью, а в остальных странах Европы в целом — чуть более 34 тысяч.
Корь – что это?
Корь – чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.
Студенческий совет Виннитчины у себя на Facebook-странице призвал "каждого из вас к вакцинации, ведь эта страшная болезнь может настигнуть любого!".
Симптомы кори
Источник: 24 канал
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