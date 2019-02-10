Смертельная корь: болезнь унесла жизнь студента-медика в Винницкой области

Корь – что это?

Корь – чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.