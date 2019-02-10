Смертельная корь: болезнь унесла жизнь студента-медика в Винницкой области

13 Читати новину українською
В Винницкой области умер студент-медик
В Винницкой области умер студент-медик / Фото с Facebook-страницы Студенческого совета Винницкой области

Сергей Бутенко умер от осложнения после болезни – коревой пневмонии.

Студент Винницкого национального медицинского университета Сергей Бутенко умер 9 февраля в пятницу.

Читайте также: Как отличить корь от краснухи: основные симптомы

В Украине более 53 тысяч больных корью, а в остальных странах Европы в целом — чуть более 34 тысяч.

 
 
Корь – что это?
Корь – чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

Студенческий совет Виннитчины у себя на Facebook-странице призвал "каждого из вас к вакцинации, ведь эта страшная болезнь может настигнуть любого!".

симптоми кору
Симптомы кори

 

blog_ava
"Заходят даже в подъезды": на севере России – нашествие белых медведей, они нападают на людей
сегодня
2522
Теги: Новости Украины Лечение Здоровье Корь Жертвы Винница
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
7 февраля 16:00 Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
Яніна Ткачук 565
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
6 февраля 12:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 865
Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
6 февраля 10:30 Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
579
Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
5 февраля 16:20 Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
Оксана Вербіцька 816
Нужно платить за декларацию с врачом: правда или нет – тест
5 февраля 14:04 Нужно платить за декларацию с врачом: правда или нет – тест
521
Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
5 февраля 13:38 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
14168
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук