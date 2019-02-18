Смертельная корь: в Киеве зафиксировали первую смерть от болезни
В Киеве в результате осложнений от кори умерла 57-летняя женщина. Это – первый случай смерти от этой инфекционной болезни в столице.
Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская сказала, что в Александровской больнице зафиксирован смертельный случай от кори, пишет "Укринформ".
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В Украине более 53 тысяч больных корью, а в остальных странах Европы в целом — чуть более 34 тысяч.
Ольга Голубовская добавила, что 57-летняя женщина умерла от осложнений.
Осложнениями были тяжелая пневмония и подозрение на ТЭЛА (тромбоэмболию легочной артерии – ред. 24 канал). Это – первый случай в больнице, и в Киеве,
– сказала профессор Голубовская.
Корь – что это?
Это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.
Накануне от кори умер студент Винницкого национального медицинского университета Сергей Бутенко.
Симптомы кори
Симптомы и как уберечься от кори, смотрите в видео:
Источник: 24 Канал
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