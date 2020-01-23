Смертельная пневмония в Китае: город Ухань, с которого все началось, закрывают

Портовый китайский город Ухань, в котором зафиксировали первые случаи смертельного коронавируса, закрывают. Власти Китая решили приостановить все авиарейсы оттуда, а также железнодорожное сообщение.

Кроме того, власти просят горожан не оставлять Ухань без особых на то причин. Об этом сообщает AP.

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В то же время, китайская государственная газета People's Daily сообщила, что всем запрещено покидать город с 10 часов утра 23 января.

Все железнодорожные станции и аэропорт будут закрыты.

Что известно о смертельной пневмонии:

Болезнь начала распространяться в китайском городе Ухань, население которого составляет более 11 миллионов человек. Многие ранние случаи заражения вирусом были непосредственно связаны с рыбным рынком в Ухане.

От нового коронавируса умерли 17 человек, более полутысячи зараженных сейчас в Китае.

Медики Центральной больницы Уханя работают в специальных защитных костюмах, несмотря на это заразились опасной болезнью 11 врачей.

Случаи заболевания регистрируют в разных странах мира. В частности, в Таиланде зафиксированы 4 случая, по одному – в Японии, Южной Корее и США. Пока проверяют пациентов с подозрением на это заболевание в Италии и России.

Коронавирус – что это? Это род вирусов, размножающихся в цитоплазме инфицированных клеток. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека. До сих пор считали, что коронавирус поражает животных. Передача от человека к человеку достаточно ограничена. Точные причины вспышки в Китае еще выясняют.

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