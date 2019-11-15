Смертельно больным не правильно делают прогнозы продолжительности жизни

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Неправильные прогнозы врачей
Неправильные прогнозы врачей

Неизлечимым пациентам необходимо сообщать ожидаемую продолжительность жизни в лучшем и в худшем случае. Сейчас врачи ошибаются с этими прогнозами в 80% случаев.

Врачи-онкологи, которые сообщают пациентам с неизлечимым раком груди ожидаемую продолжительность жизни, ошибаются в 80% случаях. Это показало исследование ученых из Университета Сиднея во главе с доктором Белинда Киле.

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Именно поэтому она и предлагает лечащим врачам давать не категоричные прогнозы, а обязательно выставлять временные рамки. Другими словами, пациенты должны узнать, сколько им придется прожить за прогнозом при лучшем и при худшем сценарии. Кили подчеркивает, что большинство пациентов, узнающих о неизлечимой болезни, очень хотят знать о том, сколько им осталось.

Почему пациентам важно знать о смертельном диагнозе?

Эта информация необходима для того, чтобы понять, когда им следует уйти с работы, нужно продать жилье или посетить свадьбу близкого человека, а также по-другому расставить приоритеты в жизни. Но точность нынешних прогнозов врачей общей практики по этому вопросу составляет от 20% до 30%.

В 80% випадків лікарі помиляються в прогнозах
В 80% случаев врачи ошибаются в прогнозах

После того, как больные слышат об отсутствии каких-либо надежд, они, как правило, интересуются тем, сколько им осталось. И вот здесь врачи опираются на собственный метод прогноза, который, как выяснилось, постоянно дает сбои. Именно поэтому исследователи и рекомендуют растягивать ожидаемую продолжительность лечения от худшего сценария к наилучшему.

Какова ситуация в Украине?

Отметим, что в Украине вообще не принято сообщать неизлечимо больным о смертельном диагнозе. Таким пациентам, как правило, лгут о том, что у них происходит в организме. На Западе, и особенно в Великобритании и США, кодекс врачебной этики требует сообщать эту новость совершеннолетним пациентам и даже детям.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Онкозаболевания Медицина
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