Смертельные пандемии: как человечество боролось с недугами, охватывавшими весь мир

Болезни, которые вызывали пандемии, накатывались на человечество волнами. Через несколько лет они исчезали и забирали с собой миллионы жертв. С всемирными эпидемиями мир сталкивается сих пор. Какие болезни это вызывали, сколько людей пострадало и как боролись с такими болезнями – читайте в материале 24 канала.

Холера

Во время стихийных бедствий и катастроф, возникающих в результате человеческой деятельности, а также в условиях переполненных лагерей для беженцев, риск эпидемий значительно возрастает. Тогда часто возникают взрывные вспышки болезней с высокой летальностью.

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Следствием кризиса 1994 года в Руанде, в центральной Африке, стали вспышки холеры. В лагерях для беженцев в Конго зарегистрировали 48 тысяч случаев в течение месяца. Почти 24 тысячи человек умерли. В целом она вызвала 7 пандемий, последняя продолжается до сих пор. Сейчас холеру лечить легче с помощью специальных лекарств.

Что такое пандемия?

Пандемия – с греческого pan (все) и demos (народ). Болезнь, которая охватывает всю страну, континент или весь мир.

Первые упоминания о холере датируют еще 19 веком. Именно тогда с дельты реки Ганг в Индии началась острая диарейная инфекция. Тогда в регионе, охватившим Индию, Китай, Индонезию и Каспийское море, насчитывали 15 миллионов жертв.



Холера началась с дельты реки Ганг в Индии / Фото World Health Organisation

Вторая пандемия холеры витала над миром с 1829 до 1851 года. И каждый раз эта смертельная болезнь уносила с собой сотни тысяч жертв. Во время 5 всемирной эпидемии умерли по меньшей мере 450 тысяч человек. А вот седьмая пандемия продолжается до сих пор.

По данным ВОЗ, болезнь вызывает почти 3 миллиона летальных случаев ежегодно. Но сейчас бороться с холерой можно с помощью специальных лекарств. Если вовремя диагностировать болезнь, она не будет представлять угрозы для жизни.

Чума

С 541 года чума вызвала 3 пандемии. Уносила жизни миллионов и распространялась довольно быстро: от животных к людям, тогда – к следующим людям. Лечение ее в современном мире стало значительно эффективнее.

Чума – симптомы внезапная лихорадка,

головная боль

ломота в теле

слабость,

тошнота,

рвота.

Считают, что чуму распространяли крысы, когда блохи с зараженных грызунов переходили на людей. Лечат чуму дезинтоксикационной терапией и антибиотиками.



"Чума в Лондоне, 1665 год", гравюра 1830 года / Фото World History Archive

ВИЧ

Еще одна инфекция в 20 веке вызвала пандемию, которая длится до сих пор – ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), что может привести к СПИДу. Болезнь, передающаяся половым путем или через кровь, может привести к синдрому приобретенного иммунодефицита.



ВИЧ передается половым путем/ Фото Unsplash

Сегодня ВИЧ-инфекция распространена в странах всех континентов и ее распространение в мире носит название пандемии ВИЧ/СПИДа. В Украине зарегистрировано более 170 тысяч ВИЧ-инфицированных. Но, по подсчетам экспертов, о своем ВИЧ-статусе знает только треть.

Если больной принимает лекарства, то может контактировать с другими, вести здоровый образ жизни и рожать детей.



Люди с ВИЧ могут полноценно жить / Фото Nvinoticias

СПИД убил за 25 лет столько же людей, сколько испанка за 25 первых недель.

Испанский грипп

За полтора года испанский грипп вызвал от 50 до 100миллионов жертв. Всемирная эпидемия неизвестного гриппа длилась с 1918 по 1919 год. Врачи так и не изобрели специальных лекарств, но улучшили профилактику и усовершенствовали лечения сипмтомив – например, пневмонии.



Болезнь вспыхнула в последние месяцы Первой мировой войны / Фото GettyImages

Испанский грипп – симптомы • резкая головная боль

• ломкость костей;

• снижение артериального давления

• слабость в теле;

• температура, которая иногда "перескакивала" и 40 градусов;

• тошнота и рвота.

Далее – ужасные осложнения.

Свиной грипп

Вирус, вызвавший эпидемию испанского гриппа H1N1, а в 2009 году появился снова в Мексике и США. Мир охватила менее смертоносная, но все равно достаточно мощная эпидемия свиного гриппа. Он находился почти сто лет в организмах свиней.

Количество больных гриппом штамма A/H1N1 на всей планете превысило 308 тысяч человек 25 сентября 2018 года, а количество смертей приблизилось к 4500. Уже в августе 2019 года ВОЗ объявила о завершении пандемии.

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В то же время, свиной грипп унес 18 тысяч жизней. H1N1, как и другие типы гриппа, существуют до сих пор. При своевременном диагностировании таким пациентам легко выздороветь.



Вирус находился в организмах свиней / Фото Unsplash

Большинство инфицированных людей выздоравливает за 1-2 недели без какого-либо лечения. Однако, для детей, пожилых и людей, страдающих серьезными заболеваниями, гриппом представляет опасность – он может привести к осложнениям основных заболеваний, развитию пневмонии и смерти.

Эбола

Эпидемия лихорадки эболы вспыхнула 2014 года в Западной Африке. Это острая вирусная болезнь, быстро перекочевала в США, Испанию, Италию и Великобританию. По данным ВОЗ, от эболы умерли более 11 тысяч человек, а были заражены 28 тысяч.



Эпидемия эболы охватила Западную Африку / Фото GettyImages

Ученые подозревали, что вспышка Эболы началась только с одного человека. Врачи провели исследования и "вышли" на двухлетнего мальчика из Гвинеи. Он мог заразиться вирусом, когда играл в дупле дерева, в котором была "колония" летучих мышей. И уже после исследований и лечения симптомов, количество больных пошло на спад.

Коронавирус Covid-19

В 2019 году в мире появилась еще одна болезнь, которая впоследствии привела к пандемии – китайский коронавирус Covid-19. Он стремительно распространялся по территории КНР и вскоре попал в страны на других континентах.

По состоянию на 24 марта 2020 года, в мире зафиксировано 392 230 случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 147 человек выздоровели – 103 389. Топ-5 стран по количеству подтвержденных случаев:

Китай (81 171),

Италия (63 927)

США (46 168),

Испания (39 673)

Германия (30 150).

Справка. ВОЗ назвала вирус пандемией 11 марта 2020 года, потому что количество инфицированных и умерших уже считают тысячами.

Самое первое правило, как защитить страны от распространения пандемии – карантин. Потому что, например, "Испанку" по всему миру "разнесли" поездами и кораблями. Коронавирус тоже "путешествовал" самолетами, наземным и водным транспортом.

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Врачи уверяют: избежать распространения вируса не удается. Впрочем, его можно "растянуть" во времени. Если люди всех стран будут сидеть дома на карантине, пока исследователи не изобретут вакцину, а, возможно, и лекарство.