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Смертельный коронавирус уже в Европе: во Франции подтвердили два случая заражения

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Смертельный вирус из Китая добрался до Западной Европы / dwnews.com

Во французских городах Париже и Бордо подтвердили первые два случая заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае.

Об этом сообщила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен в прямом эфире на французском телевидении.

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Глава французскую Минздрава отметила, что пациента в Бордо уже поместили в отдельную палату. Министр призвала всех путешественников, вернувшихся из Китая, обращаться к врачам при обнаружении малейших симптомов заболевания.

Сейчас важно как можно быстрее сдержать распространение вируса,
— подчеркнула она.

Аньес Бюзен на специально созванной пресс-конференции заявила, что не исключает вероятность обнаружения в стране и других инфицированных.

Что известно о китайском коронавирусе?

  • Сейчас подтвержден 901 случай заболевания и 26 летальных случаев.
  • Новый вид коронавируса, зафиксированный в Китае, вышел за пределы страны. Сначала болезнь обнаружили в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Непале и США.
  • В России случаи заражения коронавирусом не подтвердили.
  • Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили про опасения пандемии.
  • До 24 января в Китае закрыли 13 городов, среди которых Ухань, а также другие города в провинции Хубэй – Чиби, Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, Эньши и Сяньнин.
  • Вместе с тем, врачи впервые смогли вылечить пациента от смертельного нового вида коронавируса, от которого умерли 36 человек.

По информации ВОЗ, шансы умереть от вируса в 2002 году в среднем были 9%, но для тех, кто моложе 24 лет, – ниже 1%. В возрасте 25-44 лет – до 6%, 44-64 года – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%. Но это не означает, что молодым людям нечего бояться, если у них ослаблен иммунитет – риск смерти возрастает.

Смертность от коронавируса / инфографика 24 канала

Интересно: Коронавирус атакует: как живут в закрытых на карантин городах Китая

 
Симптомы китайского коронавируса :
  • Лихорадка;
  • Головная боль;
  • Кашель;
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость.
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Автор: Эмал Наби
Теги: Пневмония в Китае 2020 Новости Здоровье Новости Франции Лечение Здоровье
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