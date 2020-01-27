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Смертельный коронавирус в Китае: число жертв возросло до 80, более 2 700 зараженных

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Коронавирус из Китая / cgtn.com

От нового коронавируса в Китае умерло уже 80 человек. Заражение диагностировали минимум у 2 761 человека в пределах КНР.

Об этом сообщает китайский телеканал CGTV со ссылкой на данные Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая.

К теме: Вспышка смертельной пневмонии в Китае: коронавирус распространяется по миру

Согласно последней информации, китайский коронавирус является заразным даже в инкубационный период – то есть тогда, когда у человека вирус, но еще не чувствует симптомов.

Главное о китайском коронавирусе

  • В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирает.
  • Предустановленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучих мышей, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.
  • В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Поэтому, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 млрд человек.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай. В частности, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно проверять гостей из китайских направлений.
  • Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала было зафиксировано болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.
  • Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасениях пандемии.
Как проявляется коронавирус:
  • Лихорадка;
  • Головная боль;
  • Кашель;
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость.

Также отметим, что несмотря на высокие риски мутаций коронавирусов, вакцины против инфекции не существует. И хотя специалисты отмечают, что разработают вакцину в течение трех месяцев, опыт указывает на то, что процесс ее создания может длиться до трех лет.

Смотрите видео о китайском коронавирусе и чем он угрожает человечеству:

 

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Автор: Мария Савчук, Эмал Наби
Теги: Китай Пневмония в Китае 2020 Новости Здоровье Здоровье Постраждалі Лечение
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