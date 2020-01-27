Смертельный коронавирус в Китае: число жертв возросло до 80, более 2 700 зараженных

От нового коронавируса в Китае умерло уже 80 человек. Заражение диагностировали минимум у 2 761 человека в пределах КНР.

Об этом сообщает китайский телеканал CGTV со ссылкой на данные Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая.

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Согласно последней информации, китайский коронавирус является заразным даже в инкубационный период – то есть тогда, когда у человека вирус, но еще не чувствует симптомов.

Главное о китайском коронавирусе

В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирает.

Предустановленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучих мышей, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.

В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Поэтому, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 млрд человек.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай. В частности, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно проверять гостей из китайских направлений.

Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала было зафиксировано болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.

Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасениях пандемии.

Как проявляется коронавирус: Лихорадка;

Головная боль;

Кашель;

Затрудненное дыхание;

Слабость.

Также отметим, что несмотря на высокие риски мутаций коронавирусов, вакцины против инфекции не существует. И хотя специалисты отмечают, что разработают вакцину в течение трех месяцев, опыт указывает на то, что процесс ее создания может длиться до трех лет.

Смотрите видео о китайском коронавирусе и чем он угрожает человечеству: