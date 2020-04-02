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Смертность из-за коронавируса в 69 раз выше чем от гриппа

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Ученые оценили среднюю смертность среди подтвержденных случаев из-за коронавируса. Новый показатель ниже предварительных оценок, но все еще выше, чем показатели смертности от гриппа.

Специалисты из Имперского колледжа Лондона опубликовали первый всесторонний анализ распространения коронавируса COVID-19. Ученые изучили уровень смертности среди различных возрастных групп и некоторые другие характеристики заболевания. Исследователи использовали данные о случаях заражения на материковом Китае, а также среди эвакуированных оттуда иностранцев и пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

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Суть исследования

По оценке ученых, смертность от подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1,38%, а с учетом недиагностированных случаев – 0,66%. Это ниже предыдущих оценок, которые колебались от 2% до 8% для диагностированных пациентов, однако все еще намного выше, чем от гриппа.

Для сравнения исследователи приводят статистику летальности пандемического гриппа 2009 года H1N1 – она составила 0,02% по подтвержденным случаям заболевания.

Это означает, что летальность COVID-19 в 69 раз выше гриппа H1N1. А средняя смертность от обычного гриппа в два раза ниже пандемического – около 0,01%.

Анализ подтвердил, что риск умереть из-за коронавируса сильно зависит от возраста. Смертность среди детей младше 9 лет составляет 0,0016%, а для людей старше 80 лет – 7,8%. Предыдущие исследования указывали на высокий процент смертей в старшей группе пациентов – от 8% до 36%.

Сложность течения COVID-19

До сих пор при анализе смертности от COVID-19 не учитывался тот факт, что тестирование будут проходить только люди с серьезными симптомами или те, кто находится на карантине после посещения других стран. Таким образом, предварительные оценки не показывали реальное число больных.

С возрастом увеличивается не только смертность от COVID-19, но и количество случаев, которые требуют госпитализации. Если в группе от 10 до 19 лет они составляют 0,04%, а в группе от 20 до 30 лет – 3,4%, то среди пациентов 50-59 лет помощь врачей нужна уже в 8,2% больным.

Учитывая, что заболеть COVID-19 могут от 50% до 80% мирового населения, число тех, кто будет нуждаться в медицинской помощи может превысить возможности даже самых передовых систем здравоохранения.


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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Медицина исследования
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