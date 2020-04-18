Смертность от коронавируса среди пожилых людей превышает 5%, – Минздрав
Летальность от COVID-19 среди лиц старше 50 лет в Украине составляет 5,1%. В группу риска входят также люди с сопутствующими заболеваниями.
В то же время летальность в возрастной категории до 50 лет – 0,6%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в фейсбук.
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74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетание заболеваний,
– отметили в ЦОС.
Обратите внимание! По состоянию на 18 апреля в Украине подтверждено 5 106 случаев COVID-19. 133 человека, к сожалению, умерли. За сутки новых случаев увеличилось на 444. В то же время выздоровели уже 275 пациентов.
Сколько людей заразилось коронавирусом по областям:
- Винницкая область – 319 случаев;
- Волынская область – 134 случая;
- Днепропетровская область – 104 случая;
- Донецкая область – 14 случаев;
- Житомирская область – 197 случаев;
- Закарпатская область – 166 случаев;
- Запорожская область – 127 случаев;
- Ивано-Франковская область – 462 случая;
- Кировоградская область – 234 случая;
- город Киев – 770 случаев;
- Киевская область – 280 случаев;
- Львовская область – 221 случай;
- Луганская область – 9 случаев;
- Николаевская область – 31 случай;
- Одесская область – 106 случаев;
- Полтавская область – 49 случаев;
- Ровенская область – 283 случая;
- Сумская область – 82 случая;
- Тернопольская область – 366 случаев;
- Харьковская область – 62 случая;
- Херсонская область – 56 случаев;
- Хмельницкая область – 41 случай;
- Черновицкая область – 840 случаев;
- Черкасская область – 141 случай;
- Черниговская область – 12 случаев.
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