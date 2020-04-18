Смертность от коронавируса среди пожилых людей превышает 5%, – Минздрав

Летальность от COVID-19 среди лиц старше 50 лет в Украине составляет 5,1%. В группу риска входят также люди с сопутствующими заболеваниями.

В то же время летальность в возрастной категории до 50 лет – 0,6%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в фейсбук.

Актуально Рекордное количество случаев коронавируса за последние два дня: предостережение Зеленского

74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетание заболеваний,

– отметили в ЦОС.

Обратите внимание! По состоянию на 18 апреля в Украине подтверждено 5 106 случаев COVID-19. 133 человека, к сожалению, умерли. За сутки новых случаев увеличилось на 444. В то же время выздоровели уже 275 пациентов.

Сколько людей заразилось коронавирусом по областям:

Винницкая область – 319 случаев;

Волынская область – 134 случая;

Днепропетровская область – 104 случая;

Донецкая область – 14 случаев;

Житомирская область – 197 случаев;

Закарпатская область – 166 случаев;

Запорожская область – 127 случаев;

Ивано-Франковская область – 462 случая;

Кировоградская область – 234 случая;

город Киев – 770 случаев;

Киевская область – 280 случаев;

Львовская область – 221 случай;

Луганская область – 9 случаев;

Николаевская область – 31 случай;

Одесская область – 106 случаев;

Полтавская область – 49 случаев;

Ровенская область – 283 случая;

Сумская область – 82 случая;

Тернопольская область – 366 случаев;

Харьковская область – 62 случая;

Херсонская область – 56 случаев;

Хмельницкая область – 41 случай;

Черновицкая область – 840 случаев;

Черкасская область – 141 случай;

Черниговская область – 12 случаев.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 Канала