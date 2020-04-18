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Смертность от коронавируса среди пожилых людей превышает 5%, – Минздрав

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Коронавирус у пожилых людей / EPA

Летальность от COVID-19 среди лиц старше 50 лет в Украине составляет 5,1%. В группу риска входят также люди с сопутствующими заболеваниями.

В то же время летальность в возрастной категории до 50 лет – 0,6%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в фейсбук.

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74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетание заболеваний,
– отметили в ЦОС.

Обратите внимание! По состоянию на 18 апреля в Украине подтверждено 5 106 случаев COVID-19. 133 человека, к сожалению, умерли. За сутки новых случаев увеличилось на 444. В то же время выздоровели уже 275 пациентов.

Сколько людей заразилось коронавирусом по областям:

  • Винницкая область – 319 случаев;
  • Волынская область – 134 случая;
  • Днепропетровская область – 104 случая;
  • Донецкая область – 14 случаев;
  • Житомирская область – 197 случаев;
  • Закарпатская область – 166 случаев;
  • Запорожская область – 127 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 462 случая;
  • Кировоградская область – 234 случая;
  • город Киев – 770 случаев;
  • Киевская область – 280 случаев;
  • Львовская область – 221 случай;
  • Луганская область – 9 случаев;
  • Николаевская область – 31 случай;
  • Одесская область – 106 случаев;
  • Полтавская область – 49 случаев;
  • Ровенская область – 283 случая;
  • Сумская область – 82 случая;
  • Тернопольская область – 366 случаев;
  • Харьковская область – 62 случая;
  • Херсонская область – 56 случаев;
  • Хмельницкая область – 41 случай;
  • Черновицкая область – 840 случаев;
  • Черкасская область – 141 случай;
  • Черниговская область – 12 случаев.


Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 Канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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