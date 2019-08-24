Первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойс в США. По информации департамента здравоохранения штата, в течение последней недели в Иллинойсе удвоилось количество госпитализированных людей, у которых выявлены проблемы с дыханием вследствие курения электронных сигарет. В целом это 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет.

В сообщении департамента не уточняется, стал этот случай действительно первым в США, но СМИ этого не исключают.

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В понедельник американский Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) сообщил, что в Соединенных Штатах ведется детальное расследование случаев легочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет, сообщает CNN.

В заявлении отмечается, что вспышка заболеваний коснулась, в основном, юношей и молодых людей. Специалисты CDC изучают проблему с департаментами здравоохранения штатов Висконсин, Иллинойс, Калифорния, Индиана и Миннесота. Также ряд штатов обратились в ведомство по поводу возможных, но еще не подтвержденных случаев заболеваний, связанных с вейпингом.

Всего в США с 28 июня по 15 августа было зафиксировано 94 случая легочных заболеваний среди молодых потребителей электронных сигарет, причем 30 из них в Висконсине.