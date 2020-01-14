Смогли уничтожить рак с помощью меди
Ученые победили рак у лабораторных мышей путем инъекций в их организм токсичных частиц меди. Это помогло сделать "суперзаряд" организму животных.
Исследователи смогли не только вылечить рак, но и добиться отсутствия его рецидивов у лабораторных мышей путем инъекций крошечных металлических частиц из меди.
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Как проходило исследование?
В ходе эксперимента группе мышей вводили специально созданные частицы оксида меди. Он добывается из меди и кислорода, а именно исследование касалось наночастиц, которые в сотни раз тоньше человеческого волоса. Частицы вкалывают в опухоли с проведением иммунотерапии – мощного лечения, которое уже активно используется в онкологии.
Медь также помогла предупредить рецидив заболевания у мышей/Фото:Unsplash
В результате, опухоли исчезли, а когда в организм животных снова вводили раковые клетки, то иммунная система их мгновенно уничтожала. Следующим этапом исследования будет проведение опытов с участием людей. Авторы методики надеются, что с ее помощью смогут избавить от вредной химиотерапия не менее 60% пациентов с различными видами рака. Мыши в ходе исследования заражались опухолями легких и кишечника, но ученые считают, что медью можно лечить злокачественные новообразования груди и яичников.
Как металлы разрушают опухоли?
Металлы известны своей токсичностью для живых клеток, они вызывают повреждения, разрушают ДНК и мешают процессам воспроизводства. Вот почему вредные выбросы так опасны для нашего здоровья. Однако использование крошечных доз этих металлов и нацеливание их против определенных опухолей позволяет добиться лечебного эффекта.
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