Смогли вылечить мужчину, которого редкая болезнь согнула пополам 20 лет назад: фото

Два десятка лет мужчина был согнут пополам, упираясь лицом в собственные бедра. К счастью, хирурги все-таки смогли исправить этот дефект.

46-летний житель провинции Хунань Ли Хуа, в 1998 году сложился пополам из-за болезни под названием анкилозирующий спондилит. А саму болезнь диагностировали у него в 1991 году, когда юноше было всего 18 лет. Последние 5 лет его состояние заметно ухудшилось, а рост из-за такого неестественного положения составлял всего 90 сантиметров, пишет The Daily Mail.

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Какая болезнь вызывает такое состояние?

Анкилозирующий спондилит возникает из-за сбоев в генах. Воспалительные процессы в позвоночнике влияют также на ребра и шею, они вызывают ригидность и боль. Кости изнашиваются, организм вырабатывает избыточное количество кальция для создания большего количества костей, иногда в неправильных местах.



Рост китайца составлял всего 90 сантиметров \ Asia Wire

Процесс приводит к формированию ненужных костей в позвоночнике, из-за чего человек может сгибаться пополам. Этот дефект в медицине называют кифозом.

Почему операцию так долго не делали?

Мужчине были нужны хирургические операции, но медицина в Китае платная, а денег на это не было. Кроме того, сильный изгиб позвоночника повышал сложность подобной операции в 20-30 раз по сравнению с обычными манипуляциями, поэтому хирурги просто не брались за эту работу.

Кто взялся за лечение?

К счастью, Ли попал в руки известного специалиста в области хирургии позвоночника и ортопедии с Центрального госпиталя при Университете Шэньчжэня профессору Тао Хуйерену (Tao Huiren), который как раз специализируется на таких случаях.



Операция прошла успешно \ Asia Wire

Он лечил и других согнутых пациентов, которые также страдали от искривления позвоночника, но ни разу в своей профессиональной карьере не сталкивался с таким тяжелым случаем: у китайца одна из самых тяжелых форм болезни. Но операция прошла успешно и он смог вернуть себе радости привычной жизни.

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