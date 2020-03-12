Сможет ли теплая погода остановить распространение коронавируса

Идея о том, что весна может остановить распространение коронавируса, основана на сравнении с гриппом. Но это не совсем верно.

Во многом коронавирус похож на грипп – распространяется одинаково (респираторные выделения и загрязненные поверхности), и оба обычно вызывают легкие респираторные симптомы, которые могут перерасти в опасную для жизни пневмонию, пишет The conversation.

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Но передача и серьезность осложнений коронавируса выше, чем у гриппа.

Почему грипп меньше передается из-за потепления?

Весной возникает значительное снижение количества случаев гриппа. Эта сезонность вызвана чувствительностью вируса к различным климатическим условиям и сезонным изменениям в иммунной системе человека и моделях поведения.

Вирус выживает лучше в холодную, сухую погоду с уменьшенным ультрафиолетовым излучением. Зимние дни приводят к снижению уровня витамина D, которое может повлиять на работу иммунной системы. Зимой мы проводим больше времени с другими людьми в помещении, увеличивая возможности распространения вируса.

Может ли потепление замедлить передачу коронавируса?

Неизвестно, какое влияние имеют температура и влажность на сам коронавирус или на его передачу.

Некоторые другие коронавирусы являются сезонными и вызывают обычные простуды в зимние месяцы. Другие, как пресловутые SARS и MERS, не имеют зависимости от температур. MERS появился в жарких странах, а SARS достиг своего пика в теплые месяцы.

Вывод: теплая погода может уменьшить передачу коронавируса в северном полушарии (потенциально увеличивая передачу будущей зимы в южном), но очень маловероятно, что погода положит конец пандемии коронавируса.



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