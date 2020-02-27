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СНБО рассказали, какой группе украинцев больше всего угрожает коронавирус

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Если в Украине зафиксируют случаи коронавируса Covid-19, больше всего он грозит пожилым людям и тем, кто имеет заболевания дыхательной системы.

По результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса Covid-19, в Украине выделены группы риска в разрезе возрастной категории, – говорится в исследовании Совета национальной безопасности и обороны.

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В ведомстве говорят, что главный ситуационный центр при СНБО круглосуточно осуществляет мониторинг ситуации по распространению коронавируса в мире.

Как возраст влияет на риски заболеть коронавирусом

Наименьшие риски заболеть у граждан в возрасте от 10 до 39 лет, у них вероятность заболеть – 0,2%. Далее идут граждане в возрасте 40-49 лет, и соответственно, самые высокие риски у людей в возрасте 50-59, 60-69, 70-79 лет.

Заболевания, которые увеличивают вероятность коронавируса

Рискуют получить осложнения люди с сахарным диабетом и заболеваниями дыхательной системы.

 
Группы риска
  • пожилые люди в возрасте от 80 лет (вероятность заболеть 13,5%);
  • лица, имеющие заболевания дыхательной системы;
  • люди, больны сахарным диабетом.
 

Больные диабетом в группе риска/Unsplash


Готова ли Украина к распространению коронавируса

  • 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.
  • Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.
  • Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
  • Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
  • Из-за стремительного распространения коронавируса по миру, на границе с Украиной ГНСУ и Минздрав начали температурный скрининг пассажиров, следующих из Италии. Проверки введены также на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей.
  • Кабинет министров Украины максимально мобилизован, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Здоровье СНБО Медицина Лечение
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