СНБО рассказали, какой группе украинцев больше всего угрожает коронавирус
Если в Украине зафиксируют случаи коронавируса Covid-19, больше всего он грозит пожилым людям и тем, кто имеет заболевания дыхательной системы.
По результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса Covid-19, в Украине выделены группы риска в разрезе возрастной категории, – говорится в исследовании Совета национальной безопасности и обороны.
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В ведомстве говорят, что главный ситуационный центр при СНБО круглосуточно осуществляет мониторинг ситуации по распространению коронавируса в мире.
Как возраст влияет на риски заболеть коронавирусом
Наименьшие риски заболеть у граждан в возрасте от 10 до 39 лет, у них вероятность заболеть – 0,2%. Далее идут граждане в возрасте 40-49 лет, и соответственно, самые высокие риски у людей в возрасте 50-59, 60-69, 70-79 лет.
Заболевания, которые увеличивают вероятность коронавируса
Рискуют получить осложнения люди с сахарным диабетом и заболеваниями дыхательной системы.
- пожилые люди в возрасте от 80 лет (вероятность заболеть 13,5%);
- лица, имеющие заболевания дыхательной системы;
- люди, больны сахарным диабетом.
Больные диабетом в группе риска/Unsplash
Готова ли Украина к распространению коронавируса
- 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.
- Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.
- Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
- Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
- Из-за стремительного распространения коронавируса по миру, на границе с Украиной ГНСУ и Минздрав начали температурный скрининг пассажиров, следующих из Италии. Проверки введены также на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей.
- Кабинет министров Украины максимально мобилизован, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.
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