Снижение загрязнения воздуха из-за коронавируса спасет больше жизней, чем заберет болезнь

Из-за пандемии коронавируса человечество предприняло ряд мер, которые привели к остановке промышленных производств и уменьшению количества транспортных средств на дорогах. Это значительно уменьшило количество вредных выбросов в атмосферу и притормозило динамику скорости глобального потепления.

Відтак, деякі вчені припускають, що число смертей від коронавірусу "менше зло", ніж смертельні випадки від забруднення атмосфери, повідомляє Forbes.

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Лише в Китаї щороку помирає мільйон людей через хвороби, спричинені забрудненням повітря та змінами клімату. За показниками ВООЗ, по усьому світу через брудне повітря щороку помирають близько 7 мільйонів людей.

Попри те, що кількість загиблих від Covid-19 передбачити неможливо, більшість фахівців вважає, що смертельні випадки через коронавірус будуть не такими масштабними, як від забруднення навколишнього середовища.

Професор Стенфордського університету Маршалл Берко провів дослідження, результати якого демонструють, що два місяці карантину у Китаї, ймовірно, врятували життя 4000 дітей віком до 5 років і близько 73 тисяч людей похилого віку в країні.

Завдяки скороченню забруднення, врятовано приблизно в 20 разів більше життів, ніж були втрачені безпосередньо через коронавірус,

– заявив професор.

У зв'язку з цим вчені не розуміють, чому люди більше бояться вірусу, ніж забруднення атмосфери, змін клімату та інших глобальних загроз, про які фахівці попереджають вже досить давно.

Що мене найбільше дивує, так це те, що заходи, які ми готові прийняти для боротьби з цим коронавірусом, більш серйозні, ніж ті, на які ми згодні піти, щоб протистояти змінам клімату або забруднення атмосфери,

– заявила Франсуа Жеменн.



Позитивна сторона коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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