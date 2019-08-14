Снизить риск рака возможно: на что обратить внимание

Чтобы сдержать развитие некоторых форм рака – нужно следить за уровнем глюкозы в крови.

Американские исследователи из Техасского университета в Далласе (США) выяснили, что ограничения уровня глюкозы может помочь в этом, говорится на MedicalXpress.

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Сначала ученые исследовали влияние кетогенной (низкоуглеводной) диеты с высоким содержанием жиров и средним содержанием белков на мышей с раком легких.

Животным также вводили препараты, которые снижают уровень сахара в крови. Результаты показали, что это стало препятствием росту плоскоклеточной карциномы (рак), хотя не уменьшило размеры опухоли.

После чего эксперты изучили уровень глюкозы у 192 пациентов с плоскоклеточным раком легких или пищевода, а также у 120 пациентов с аденокарциномой легкого.

Образцы крови собирали в различные части дня и классифицировали по концентрации глюкозы – выше или ниже 120 мг на децилитр.



Контроль уровня глюкозы может сдержать риск рака легких

В первом случае была обнаружена взаимозависимость между высоким уровнем сахаров в крови и худшего выживания больных с плоскоклеточным раком легких

Поэтому ученые убеждены, что контроль за уровнем глюкозы является новым подходом по сдерживанию роста злокачественных клеток, что отличается от их прямого уничтожения. Это позволяет перевести рак в хроническое заболевание.

Вывод: для того, чтобы сдержать рост онкоклеток, необходимо контролировать уровень глюкозы в крови.

Нормы уровня глюкозы в крови

для детей до 14 лет – 3,33-5,55 ммоль/л,

для людей в возрасте 14-60 лет – 3,89-5,83 ммоль/л,

для людей в возрасте 60-70 лет – 4,44-6,38 ммоль/л,

для людей старше 70 лет – 4,61-6,10 ммоль/л.

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